הזמר והיוצר חיים מרדכי עקשטיין משיק סינגל מוזיקלי חדש בשם 'מזמור לתודה', בשיתוף זמר החתונות מוטי גולדמן. הסינגל מבוסס על ניגון חסידי מסורתי שהולחן על ידי מרן חצה"ק מסאטמר זצ"ל, ומושר על פסוקי תהילים פרק ק' - 'מזמור לתודה: הריעו לה' כל הארץ'.

בעיבוד החדש מקבל הניגון המסורתי פנים מחודשות, כאשר העיבוד המוזיקלי משלב בין המסורת החסידית לבין הפקה עכשווית. השילוב הווקאלי בין עקשטיין לגולדמן, יחד עם הקצב האנרגטי, יוצרים אווירה מרוממת של שמחה והודיה להשם יתברך. הפסוקים 'עבדו את ה' בשמחה; באו לפניו ברננה' מועברים בביצוע קצבי המתאים לשמחות ולהאזנה יומיומית.

הניגון המקורי, שהולחן בידי מרן חצה"ק מסאטמר זצ"ל, זכה לפופולריות רבה בחצרות החסידיות ובשמחות. כעת, דרך העיבוד המחודש, מגיע הניגון לקהל רחב יותר תוך שמירה על המסורת החסידית המקורית.

העיבוד המוזיקלי בוצע בידי יואלי קאפ, שהעניק לסינגל הפקה עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם צליל מודרני. ההפקה המוזיקלית נעשתה באולפני אוברטון הפקות, והמיקס המקצועי בוצע על ידי חיים לוין. העיצוב הגרפי של הסינגל נעשה בידי אבי ברמן.

הסינגל מצטרף לשיתופי פעולה מוזיקליים נוספים בעולם המוזיקה החסידית, כאשר הדואט בין שני הזמרים מעניק ערך מוסף מוזיקלי. הקצב והמסר החיובי הופכים את השיר למתאים במיוחד לשמחות ולאירועים.

הפסוקים שנבחרו - 'דעו כי ה' הוא אלוקים: הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה חצרותיו בתהלה; הודו לו ברכו שמו' - מעבירים מסר של הכרת הטוב ואמונה. השילוב בין הטקסט המקראי לבין העיבוד המוזיקלי יוצר איזון בין שמירה על המסורת החסידית לבין הגשה מוזיקלית עכשווית.