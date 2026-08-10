סינגל מיוחד הושק השבוע בעולם המוזיקה החסידית: הניגון 'אדון הכל', שמרן הרבי הקדוש ר' הרשל'ה מספינקא זיע"א היה רגיל לשוררו בדבקות ובערגה רבה, מוגש כעת בביצוע מקצועי מחודש. מדובר בפעם הראשונה זה עשרות שנים שהניגון מוקלט בהפקה מלאה. השקת הסינגל תוזמנה במיוחד ליום היארצייט הקדוש של מרן הרבי זיע"א.

בביצוע המיוחד משתתפים הזמר בנצי שטיין לצד בעל המנגן של חסידי ספינקא, ר' שמעון יואל זינגר. השילוב הווקאלי בין שני המבצעים מעביר את עומק הקדושה והדבקות שאפיינו את הניגון המקורי כפי ששורר בחצר ספינקא. ההפקה המחודשת מקפידה לשמר את אותנטיות הניגון תוך מתן ביטוי מוזיקלי עכשווי.

העיבוד הקולי של הסינגל בוצע בידי נותי רוטמן, שיצר מעטפת צלילית עשירה המשלבת אלמנטים מסורתיים עם הפקה מקצועית. רוטמן, המוכר בעבודתו עם זמרים חסידיים רבים, הקפיד על סאונד שמכבד את המקור החסידי. הליווי המוזיקלי כולל מקהלת קאפלה המעניקה עומק רגשי נוסף לניגון.

תוספת מרגשת לסינגל היא השתתפות מקהלת הילדים 'אידיש נחת', שקולותיהם הצלולים מוסיפים נופך של תמימות וטהרה. בליווי האינסטרומנטלי משתתף אברהם בלטי על הקלרינט, המעניק את הצליל האותנטי המאפיין את המוזיקה החסידית.

הפרויקט כולל גם עבודת עיצוב גרפי של זעירא והנפשה של זאבי הלר, היוצרים יחד חוויה ויזואלית המשקפת את קדושת הניגון ומעניקה לפרויקט מסגרת ראויה.

מרן הרבי הקדוש ר' הרשל'ה מספינקא זיע"א, שיום היארצייט שלו חל היום, נמנה עם גדולי החסידות שהשפיעו על דורות של חסידים. הניגון 'אדון הכל', שהיה חביב עליו במיוחד, משקף את העומק הרוחני והכיסופים לבורא עולם שאפיינו את דרכו הקדושה. הביצוע המחודש מאפשר לחזק את הקשר עם המורשת הרוחנית של מרן הרבי זיע"א ולהעביר את מסריו לדור הצעיר.

השקת הסינגל ביום היארצייט מהווה מחווה מרגשת לזכרו הקדוש של מרן הרבי. חסידי ספינקא בכל רחבי תבל יוכלו להתחבר מחדש לניגון שליווה אותם במשך שנים ארוכות, כעת בביצוע מקצועי ומרגש השומר על נאמנות למקור. הפרויקט מדגים כיצד ניתן לשמר את המסורת החסידית תוך שימוש באמצעים מודרניים, וליצור חוויה מוזיקלית המדברת אל כל הדורות.