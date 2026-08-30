הזמר החסידי יואל יושע ווייס משיק סינגל חדש לימי הרחמים - 'הזכירו לפניו', יצירה מוזיקלית על פיוט 'מכניסי רחמים' מסדר הסליחות. הסינגל יוצא לאור לרגל שמחת בר המצווה של בנו מושי נ"י, ומשלב חוויה רוחנית עמוקה עם לחן חסידי מרגש.

הלחן נוצר על ידי המלחין מרדכי יואל פרידמן, אשר גם מצטרף לביצוע בדואט קצר במהלך השיר - שילוב נדיר המעניק לרצועה עומק מיוחד. העיבוד המוזיקלי נעשה בידי פנחס פרידמן, וההפקה הכוללת והקלטת הנגנים הופקדו בידי יהודה גלילי. העיבוד מחבר בין זיכרון העבר לתקווה לשנה החדשה.

הרצועה מבוססת על מילות הפיוט 'מכניסי רחמים' ונפתחת במילים 'הזכירו לפניו, השמיעו לפניו' - תחינה לעורר רחמי שמים ולפתוח שערי רצון. המסר המרכזי של השיר הוא הזכרת זכות האבות, התורה והמעשים הטובים מהשנה החולפת, מתוך תפילה שהקב"ה יביט בהם ויעניק שנה טובה ומתוקה.

בשיא הרצועה, המילים 'ויחיה זרעם, שלא תאבד שארית יעקב' הופכות לבקשה חסידית סוחפת לחיים ולנצחיות עבור הדורות הבאים. לדברי ווייס, 'הזכירו לפניו' הוא זעקה כנה מהלב אל כיסא הכבוד, המזכירה שגם ברגעים הקשים ביותר - איננו לבד לעולם.

ההפקה המקצועית משקפת את העומק הרוחני של המילים. על הקלטת השירה עבדו משה יאקאב ופיטשע בן שמעון, המיקס והמאסטרינג בוצעו בידי ליפא בראונר, ועיצוב הגרפיקה והקליפ האנימציה נעשו על ידי לאה מנדלסון.

השילוב בין השמחה המשפחתית - בר המצווה של בנו של ווייס - לבין תקופת ימי הרחמים, מעניק לשיר משמעות כפולה: חיבור בין הדורות, בין האב לבן, ובין עם ישראל לאביו שבשמים.

כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל.