175 ק"ג דשנים נתפסו בחנות חקלאית; יועדו למטעני חבלה

במסגרת פעילות ממוקדת לסיכול טרור והמאבק בייצור מטענים, פעלו אתמול בערב (מוצ"ש) לוחמי גדוד גדעון של מג"ב איו"ש יחד עם כוחות צה"ל בכפר דיר אבו דעיף שבחטיבת מנשה. במהלך הפעילות, פשטו הכוחות על חנות למוצרים חקלאיים בכפר, שם איתרו 175 ק"ג של דשנים בלתי חוקיים לאחזקה.

על פי החשד, הדשנים יועדו לשמש לייצור מטענים מאולתרים שמהווים איום ממשי על כוחות הביטחון ועל אזרחים. חשוד נעצר במקום והועבר להמשך חקירה בתחנת אריאל של מחוז ש"י.

דשנים חקלאיים - חומר גלם לחבלה

דשנים חקלאיים רבים, בפרט אלו המכילים אמוניום חנקתי (Ammonium Nitrate) או חנקן, הם חומרים מחמצנים חזקים. כאשר מעורבבים אותם עם חומרים דליקים כמו סולר או אבקות מתכת, הם הופכים לחומר נפץ רב-עוצמה המשמש לייצור מטעני חבלה.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות אינטנסיבית לאיתור והשמדת תשתיות לייצור מטענים ברחבי יהודה ושומרון, במטרה לסכל פיגועים בטרם ביצועם ולהגן על חיי אזרחים וחיילים כאחד.