קו שבר חריג נפער הבוקר (שלישי) בין הדרג הנבחר לבין מערכת המשפט, כאשר מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו התכנסה בניגוד מפורש להנחיות הממשלה. ההתכנסות, בראשות יו"ר המועצה מרדכי מרדכי, מסמנת נקודת מפנה במערכת היחסים בין הפקידות הבכירה לבין הדרג המדיני.

על פי הדיווח ב'דה מרקר', ההחלטה להתכנס התקבלה בעקבות מסר משפטי חריג שהעבירו שופטי בית המשפט העליון – הנשיא יצחק עמית, אלכס שטיין ורות רונן. בהחלטה שפורסמה הבוקר במסגרת העתירות נגד מינויי הרשות השנייה, הבהירו השופטים כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד להחלטות שיפוטיות כדי לציית לממשלה, עלולים לאבד את החסינות המשפטית ולהיחשף לתביעות נזיקין אישיות בקופתם הפרטית.

"זרעי פורענות ואנרכיה"

בהחלטתם, הדגישו השופטים כי "חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית". עוד ציינו כי אי קיום פסקי דין מערער את שלטון החוק, וכי המרחק בין שלטון המשפט לבין אנרכיה "הוא כחוט השערה".

השופטים הזהירו כי מדינה שבה רשות שלטונית בוחרת מתי לקיים צו שיפוטי ומתי להתעלם ממנו היא מדינה שבה "נזרעים זרעי פורענות ואנרכיה ומתפתחת תרבות מסוכנת של שלטון הכוח ושרירות". בנוסף הבהירו כי עקרונות אלה מחייבים הן את נבחרי הציבור והן את עובדי הציבור.

ערוץ 14 במוקד הסערה

במרכז הדיון של המועצה עמדו הליכי הפיקוח והאכיפה נגד ערוץ 14, שבבעלות יצחק מירילשווילי. הסוגיה המרכזית היא הדרישה לחייב את הערוץ להעתיק את אולפניו ממודיעין לירושלים, בהתאם לחוק הרשות השנייה המחייב שידור מהבירה.

בערוץ 14 טוענים לאכיפה בררנית ומצביעים על כך שקשת 12 ורשת 13 משדרות מנווה אילן תחת ההגדרה המקילה של "ירושלים רבתי". מנגד, ברשות השנייה מדגישים כי הפטור הרגולטורי של ערוץ 14 כ"ערוץ זעיר" פג רשמית בחודש פברואר האחרון.