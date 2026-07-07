דרמה ביטחונית התרחשה הבוקר (יום ג') בלב דמשק, כאשר שני פיצוצים עזים הרעידו את האזור הסמוך למלון שבו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרון במסגרת ביקורו ההיסטורי בסוריה. הפיצוצים אירעו כרבע שעה בלבד לאחר שהשיירה הנשיאותית עזבה את המקום בדרכה לארמון הנשיאות.

על פי דיווחי רשת "אל-ג'זירה", הפיצוצים נשמעו מעט לאחר השעה 10:00 בבוקר, סמוך למטה משרד התיירות בעיר. מקור ביטחוני מסר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי מדובר במטעני חבלה שהתפוצצו באזור, כאשר לפחות אחד מהם היה מוטמן ברכב.

לוח זמנים דרמטי

השיירה הנשיאותית של מקרון עזבה את המלון בדמשק בסביבות השעה 10:00, כשהיא בדרכה לארמון הנשיאות לפגישה עם מנהיג סוריה, אחמד א-שרע. כרבע שעה לאחר מכן, בסביבות השעה 10:15, הרעידו הפיצוצים את האזור.

ערוץ "אל-חדת'" הסעודי דיווח על נפגעים במתקפת הטרור, תוך שהוא מציין כי פמליית הנשיא הצרפתי ניצלה הודות לעזיבתה המוקדמת של השיירה מהמלון. התקשורת הסורית הממלכתית מיהרה לשדר תמונות של מקרון בריא ושלם, כשהוא מתקבל בארמון הנשיאות.

"הנשיא לא שמע את הפיצוצים"

מלשכת נשיא צרפת (ארמון האליזה) שוחררה הודעה רשמית המרגיעה: "מקרון אפילו לא שמע את הפיצוצים בדמשק, הוא כבר היה בדרכו לארמון של הנשיא א-שרע". ההודעה ביקשה להדגיש כי הנשיא לא היה בסכנה בשום שלב.

יצוין כי מקרון עשה היסטוריה אתמול כשהפך למנהיג האירופי הראשון שמבקר בסוריה שאחרי עידן אסד, ונפגש עם המנהיג הנוכחי. הנשיא הצרפתי צפוי לעזוב את המדינה בהמשך היום כדי להשתתף בפסגת נאט"ו שתיפתח באנקרה, בירת טורקיה.

בשלב זה, הדיווחים על הפיצוצים מופיעים גם בכלי התקשורת הרשמיים בסוריה, אך פרטים מלאים על היקף הנפגעים והנזק עדיין זורמים מהשטח.