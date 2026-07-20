אירוע חריג התרחש בשעות האחרונות בניו יורק, כאשר מטען קל הופעל ברחבת הבניין הפדרלי 26 במנהטן. ה-FBI אישר כי חשוד במעשה נמצא במעצר, ושני אנשים נפגעו באופן קל מהאירוע.

במתחם הבניין הפדרלי שוכנים משרדי השטח של רשות האכיפה לענייני הגירה ומכס, מחלקת ביטחון המולדת וכן בית משפט לענייני הגירה. מתמונות ומסרטונים שעלו לרשתות החברתיות עלה כי עשן סמיך התמר מחוץ למבנה הממשלתי בעקבות הפעלת המטען.

ראש ה-FBI: 'האדם נמצא במעצר'

ראש הבולשת הפדרלית, קאש פאטל, פרסם הודעה רשמית ברשת החברתית X שבה כתב כי "הבוקר אדם הפעיל מטען תבערה מחוץ לרחבת הבניין הפדרלי 26 בניו יורק". פאטל הוסיף בהודעתו כי "האדם נמצא במעצר ודווח על שתי פציעות קלות עד כה" בעקבות התקרית.

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כוח המשימה המשולב ללוחמה בטרור של ה-FBI פתח מיד בחקירת נסיבות האירוע. לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, המטען שהופעל כלל זיקוקי די-נור שגרמו לשריפה ולעשן הסמיך שנראה מרחוק.

ראש העיר: 'מה שקרה היה מטריד עמוקות'

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, התייחס גם הוא לאירוע ומסר ברשת החברתית כי "מה שקרה מחוץ לרחבת הבניין הפדרלי 26 הבוקר היה מטריד עמוקות". ממדאני הוסיף כי "אני שמח שאף אחד לא נפצע קשה ושתפסו חשוד".

לדבריו, "הצוות שלי נמצא בקשר עם משטרת ניו יורק ואנו נתמוך בחקירה הפדרלית. הממשל שלנו ימשיך להבטיח שכל ניו יורקרי בטוח בעירו - וייתן את הדין לכל מי שמאיים על כך".

החקירה הפדרלית נמשכת, והרשויות מבהירות כי יפעלו בנחישות כנגד כל מי שמנסה לפגוע בביטחון הציבור ובמוסדות הממשלתיים.