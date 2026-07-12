דגלי צרפת וישראל ( שאטרסטוק )

נס גדול ולכידה דרמטית בצרפת: שירותי הביטחון הצרפתיים מנעו אמש (מוצאי שבת) פיגוע טרור קשה שהכוון, ככל הנראה, נגד הקהילה היהודית הגדולה בעיר סרסל, הממוקמת מצפון לפריז. בעקבות מידע מודיעיני ממוקד שהגיע מאגף המודיעין המסכל הצרפתי, פונו בבהילות כ-300 בני אדם מרחוב סואן בעיר, המאוכלס במסעדות וחנויות והממוקם בסמוך לבית הכנסת המרכזי של הקהילה.

על פי הדיווחים בכלי התקשורת בצרפת, ובמרכזם העיתון 'לה פריזיאן', כוחות הביטחון קיבלו התרעה חמה על רכב חשוד החונה במיקום אסטרטגי ליד בית הכנסת. בחשש כבד כי הרכב עומד לשמש לפעילות חבלנית נגד הקהילה היהודית – מהגדולות והבולטות בצרפת – הוחלט על הקפצת כוחות מיוחדים וסגירת האזור כולו. נשק צבאי מוכן לשימוש חבלני המשטרה שהוזעקו למקום פתחו בזהירות את הרכב, שהתברר מאוחר יותר כרכב גנוב. לאחר ששללו הימצאות של חומרי נפץ או מטען חבלה, נדהמו השוטרים לגלות בתא המטען אמצעי לחימה קטלניים: רובה סער צבאי ואקדח, כשהם מוכנים לשימוש מיידי. מודפס בשטח: המיירט שישנה את משחק ההגנה מפני כטב"מים אליהו לוי | 09.07.26 שר הפנים הצרפתי, לורן נונייז, אישר את הפרטים המבהילים בראיון לרשת BFMTV הצרפתית ואמר: "זהו אירוע חמור שאני עוקב אחריו מקרוב מאז אמש. הרכב זוהה בסמוך לבית הכנסת בסרסל ונפתחה חקירה משפטית מקיפה. מצאנו ברכב נשק צבאי ארוך". שר הפנים הוסיף ועדכן כי חשוד מרכזי במעשה "זוהה ואותר בסמוך למקום". בקהילה היהודית בסרסל קיבלו בנשימת רווחה ובהודיה לה' את הבשורה על תפיסת הרכב, ומציינים כי מדובר בנס גלוי, שכן הרחוב היה עמוס באותה שעה בתושבים ומתוכם יהודים רבים. במשטרה המקומית ובשירותי הביטחון מדגישים כי החקירה נמצאת בעיצומה ותחת איפול.

חרדים ברחובות צרפת ( צילום: שאטרסטוק )

גל אנטישמיות מתמשך

האירוע בסרסל מצטרף לשורה ארוכה של תקריות אנטישמיות חמורות בצרפת בחודשים האחרונים. כפי שדיווח 'בבלי', משרד הפנים הצרפתי פרסם נתונים מסכמים עגומים לשנת 2025, מהם עולה כי בין החודשים ינואר לאוקטובר נרשמו במדינה לא פחות מ-1,163 תקריות אנטישמיות. המעשים המופנים נגד הקהילה היהודית מהווים כעת 62% מכלל האירועים על רקע דתי בצרפת.

רק לפני מספר חודשים, כפי שדווח ב'בבלי', שלושה יהודים שיצאו מבית הכנסת ברובע ה-16 בפריז בליל שבת הופתעו על ידי גבר ששאל אם הם "יהודים בני דת משה". לאחר שאחד מהם השיב בחיוב, שלף האיש סכין והחל לרדוף אחריהם. במקרה אחר, מטפלת אלג'יראית הורשעה בניסיון הרעלה לאחר ששפכה חומר ניקוי למיץ הילדים, אך בית המשפט דחה את האנטישמיות כגורם מחמיר.

תפילת רחוב איסלאמית בפריז, צרפת ( שאטרסטוק )

ההערכות במשטרה הן כי הרקע לאירוע הוא לאומני-אנטישמי, וכי צפויים מעצרים נוספים של מעורבים שסייעו בהכנת הרכב והנשק. ביטחון מוסדות החינוך ובתי הכנסת באזור תוגבר באופן משמעותי.