שיחות אינטנסיביות שהתקיימו בימים האחרונים בין בני גנץ, דדי שמחי, חבר הכנסת יולי אדלשטיין והשרה לשעבר איילת שקד נקלעו למבוי סתום משמעותי, כך עולה מדיווחים שפורסמו היום (ראשון). במוקד המחלוקת, המאיימת לפרק את היוזמה הפוליטית החדשה, עומדת התנגדותם הנחרצת של אדלשטיין ושקד לכך שיו"ר המחנה הממלכתי יעמוד בראש הרשימה המשותפת.

המשבר הנוכחי מגיע לאחר שינוי דרמטי במפת הכוחות הפנימית: בעבר, כאשר יועז הנדל עוד היה חלק מהשיחות, הושגה הסכמה על הנהגה משותפת של גנץ ושמחי, תוך קביעה כי גנץ יוצב במקום הראשון. אולם, בעקבות החלטתו של הנדל לפרוש מהשותפות ולחבור לחילי טרופר, נפתחו התנאים מחדש באופן מלא.

"לא נצליח למשוך את קולות הימין הרך"

אדלשטיין ושקד טוענים כעת כי הצבתו של גנץ בראשות המפלגה לא תניב מספר מנדטים גבוה, ובעיקר לא תצליח למשוך את קולות מצביעי הימין הרך – קהל היעד המרכזי שאליו הרשימה שואפת לפנות. השניים, שעזבו את מפלגת הליכוד והציונות הדתית בהתאמה, מבקשים להציב מועמד שיוכל לגשר על הפערים ולמשוך קולות מכל קצוות המפה הפוליטית.

מנגד, גנץ מסרב לוותר ומתעקש לעמוד במקום הראשון בכל תרחיש פוליטי שייבחר. סביב שולחן המגעים מבהירים כי אחת הסיבות המרכזיות לעמדתו הקשיחה של גנץ היא העובדה שהוא מביא עמו את עיקר היכולת והתשתית הכלכלית הנדרשת לצורך הרצת קמפיין ובניית רשימה בסדר גודל כזה.

הסכמות אידאולוגיות מלאות – אך לא בהובלה

לפי גורמים המעורים בפרטי השיחות, המבוי הסתום מפתיע במיוחד לאור העובדה שבשאר הסוגיות המהותיות נרשמה תמימות דעים. הארבעה הגיעו להסכמות מלאות בנוגע לאופי הקמפיין, המסרים הציבוריים והתפיסות האידאולוגיות, כולל הסכמה עקרונית כי הרשימה תמצב את עצמה כמפלגת מרכז שתפעל באופן אקטיבי כדי לכפות הקמת ממשלת אחדות לאחר הבחירות.

הפערים הגדולים סביב שאלת המקום הראשון והחשש הליבתי של שקד ואדלשטיין מאיבוד קולות הימין נותרו המשוכה האחרונה. בימים הקרובים צפויים הארבעה להמשיך בסבב פגישות ושיחות, בניסיון אחרון לגשר על הפערים ולהגיע להכרעה בסוגיית ההובלה.