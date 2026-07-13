רשויות החוק בעיראק הודיעו היום (שני) על החרמת כ-375 קילוגרמים של זהב ומזומנים בשווי עשרות מיליוני דולרים, במסגרת גל פשיטות נרחב נגד שחיתות שלטונית. המועצה השיפוטית העליונה של עיראק מסרה כי מרבית הזהב – כ-358 קילוגרמים – אותר והוחרם בשיתוף פעולה מודיעיני ומבצעי חריג עם הרשויות בחבל כורדיסטן העיראקית, בעוד 17 קילוגרמים נוספים נתפסו בתיק חקירה נפרד.

התפיסה המרשימה מגיעה על רקע התקדמות משמעותית במבצע "עמוד השחר" – קמפיין מלחמה בשחיתות בהיקף נרחב שהושק בסוף חודש יוני האחרון, בשיתוף פעולה עם הנציבות הפדרלית ליושרה בעיראק. עד כה הוביל המבצע למעצרם של עשרות פוליטיקאים, חברי פרלמנט, בכירים לשעבר ועובדי מדינה רמי דרג, לצד השבת מאות מיליוני דולרים שנגנבו מקופת המדינה.

סגן שר הנפט במוקד החקירה

במועצה השיפוטית הבהירו כי תפיסת הזהב הנוכחית היא חלק בלתי נפרד מחקירת הענק המתנהלת נגד עדנאן אל-ג'ומאילי, סגן שר הנפט העיראקי לענייני זיקוק, שנעצר לאחרונה. בנוסף לזהב, הודיעה המועצה היום על החרמת תשעה נכסים מסחריים ושלוש טחנות קמח במחוז נינווה שבצפון המדינה.

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שוויים של נכסים אלו מוערך בכ-69 מיליארד דינר עיראקי (כ-53 מיליון דולר), וכולם קשורים ישירות לרשת ההברחה והלבנת ההון של אל-ג'ומאילי. הרשויות החרימו גם שש משאיות תובלה ששוויה של כל אחת מהן מוערך בכ-200 אלף דולר. מעצרו של סגן שר הנפט נחשב לתיק השחיתות המרכזי והמשמעותי הראשון תחת ממשלו של ראש הממשלה העיראקי החדש, עלי אל-זאידי.

לפי נתוני המועצה השיפוטית, כבר בתחילת חודש יולי עמד השווי הכולל של הנכסים שחולטו מאל-ג'ומאילי על כ-127 מיליארד דינר עיראקי (כ-97 מיליון דולר) ועוד כ-24 מיליון דולר במזומן, לצד נכסי נדל"ן, רכבי יוקרה ותכשיטי זהב רבים.

מטמונים מתחת לאדמה

כוחות עילית ללוחמה בטרור פשטו על מתחם "האזור הירוק" המבוצר בבגדאד וחשפו עושר בלתי נתפס שנגנב מקופת המדינה. בביתה של חברת הפרלמנט הינד אל-עבאסי, מצאו הרשויות סכום דמיוני של 57 מיליון דולר במזומן ו-27 קילוגרמים של זהב טהור.

הפשיטות לא עצרו שם. בביתה של חברת הפרלמנט עליה נאסיף, שנעצרה יחד עם בנה שכיהן כראש המטה של ראש הממשלה לשעבר, נתפסו מעל 20 מיליארד דינר עיראקי וכמויות גדולות של זהב. בחיפושים אחרים נמצאו נכסים ומזומנים בשווי של מעל 85 מיליון דולר הקשורים לרשתות שחיתות במשרד הנפט.

בחלק מהמקרים, הכסף היה טמון עמוק כל כך מתחת לבתי המגורים, עד שהיה צורך בציוד מכני כבד כדי לחפור ולחשוף את המטמונים. בין העצורים הבולטים: עלי אל-בהדלי, סגן שר הנפט לענייני הפצה, שבביתו נמצאו 11 מיליון דולר ו-4 מיליארד דינר עיראקי במזומן.

מדינה טובעת בשחיתות

עיראק סובלת מזה שנים משחיתות ממסדית עמוקה, המשפיעה באופן אנוש על כלכלתה ועל השירותים לאזרח. רק בשנת 2025 דורגה עיראק במקום ה-136 מתוך 180 מדינות במדד תפיסת השחיתות העולמי של ארגון Transparency International, עם ציון נמוך במיוחד של 28 מתוך 100.

הציון משקף שכיחות גבוהה מאוד של שחיתות במגזר הציבורי בהשוואה לסטנדרטים בינלאומיים, מה שהופך את המבצע הנוכחי למבחן קריטי עבור הממשל החדש בבגדאד. מסע המעצרים מתבסס במידה רבה על הודאותיו של סגן שר הנפט לשעבר, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר בחודש מאי.

המבצע הנוכחי מהווה ניסיון של ראש הממשלה עלי אל-זאידי לפרק את מוקדי הכוח של הממשל הקודם ולהשיב את אמון הציבור במוסדות השלטון. עדכונים נוספים על התפתחויות במבצע "עמוד השחר" צפויים בהמשך, כאשר החקירות ממשיכות להתרחב ולחשוף היקפים נוספים של השחיתות השלטונית.