דרמה בירדן: 6 מורשעים בטרור הוצאו להורג בתלייה

שר התקשורת הממשלתית והדובר הרשמי בשם ממשלת ירדן, מוחמד אל-מומני, אישר היום (ראשון) כי לפנות בוקר בוצעו גזרי דין מוות בתלייה נגד שישה בני אדם שהורשעו בעבירות ביטחוניות חמורות ובמעשי טרור. ההוצאות להורג יצאו לפועל לאחר שכל גזרי הדין שניתנו בבית הדין לביטחון המדינה הפכו לסופיים ומוחלטים, ובתום השלמת כל ההליכים החוקתיים והמשפטיים הנדרשים בממלכה.

על פי הודעת השר, המבצע כולו נערך תחת פיקוחו הישיר של התובע הכללי של בית הדין לביטחון המדינה, וזאת בהתאם לסעיף 359 לחוק סדר הדין הפלילי הירדני. הצעד משקף יד קשה ונחרצת של השלטונות בירדן נגד כל מי שמנסה לפגוע בביטחון המדינה, באזרחיה ובאנשי זרועות הביטחון שלה.

שלוש פרשות דמים שטלטלו את הממלכה

מפרטי המידע הרשמי שעליו דיווח אל-מומני, עולה כי מדובר בנאשמים שהיו מעורבים בשלוש פרשות מרכזיות אשר טלטלו את הממלכה בשנים האחרונות וגבו את חייהם של אנשי כוחות הביטחון. הפרשה החמורה ביותר היא חוליית הטרור בא-סלט משנת 2018, שבה הורשעו שניים מהמוצאים להורג - מחמוד נאיף מוסא ואנס אנוואר עאדל סאלח.

השניים הורשעו בהקמת תא טרור של ארגון דאעש בעיר א-סלט. החוליה, שמנתה 14 מחבלים, פעלה לערעור היציבות במדינה וביצעה פיגועים קטלניים נגד מנגנוני הביטחון, בהם נרצחו שישה אנשי ביטחון ירדנים. הפעילות הרצחנית של התא הייתה חלק ממגמה רחבה יותר של ניסיונות דאעש לבסס אחיזה בממלכה ההאשמית.