דרמה בירדן: 6 מורשעים בטרור הוצאו להורג בתלייה

שר התקשורת הממשלתית והדובר הרשמי בשם ממשלת ירדן, מוחמד אל-מומני, אישר היום (ראשון) כי לפנות בוקר בוצעו גזרי דין מוות בתלייה נגד שישה בני אדם שהורשעו בעבירות ביטחוניות חמורות ובמעשי טרור. ההוצאות להורג יצאו לפועל לאחר שכל גזרי הדין שניתנו בבית הדין לביטחון המדינה הפכו לסופיים ומוחלטים, ובתום השלמת כל ההליכים החוקתיים והמשפטיים הנדרשים בממלכה.
על פי הודעת השר, המבצע כולו נערך תחת פיקוחו הישיר של התובע הכללי של בית הדין לביטחון המדינה, וזאת בהתאם לסעיף 359 לחוק סדר הדין הפלילי הירדני. הצעד משקף יד קשה ונחרצת של השלטונות בירדן נגד כל מי שמנסה לפגוע בביטחון המדינה, באזרחיה ובאנשי זרועות הביטחון שלה.
שלוש פרשות דמים שטלטלו את הממלכה
מפרטי המידע הרשמי שעליו דיווח אל-מומני, עולה כי מדובר בנאשמים שהיו מעורבים בשלוש פרשות מרכזיות אשר טלטלו את הממלכה בשנים האחרונות וגבו את חייהם של אנשי כוחות הביטחון. הפרשה החמורה ביותר היא חוליית הטרור בא-סלט משנת 2018, שבה הורשעו שניים מהמוצאים להורג - מחמוד נאיף מוסא ואנס אנוואר עאדל סאלח.
השניים הורשעו בהקמת תא טרור של ארגון דאעש בעיר א-סלט. החוליה, שמנתה 14 מחבלים, פעלה לערעור היציבות במדינה וביצעה פיגועים קטלניים נגד מנגנוני הביטחון, בהם נרצחו שישה אנשי ביטחון ירדנים. הפעילות הרצחנית של התא הייתה חלק ממגמה רחבה יותר של ניסיונות דאעש לבסס אחיזה בממלכה ההאשמית.
רצח קצין בכיר ופגיעה בחיילים
עונש מוות בוצע גם באבראהים מנסור מוחמד, אשר הורשע בתיק טרור משנת 2022. בפעילותו של המורשע נרצח קצין ירדני בכיר בדרגת עמיד, המקביל לדרגת תת-אלוף בצה"ל. הרצח היה חלק מפעילות טרור שכוונה במיוחד נגד דרגים בכירים במערכת הביטחון הירדנית.
שלושת המורשעים הנוספים שהוצאו להורג הבוקר היו סוחרים ומבריחים של חומרים אסורים. השלושה הורשעו בניהול חילופי אש קטלניים ובהתנגדות חמושה לכוחות הביטחון במהלך פשיטות ומעצרים שנערכו בין השנים 2014 ל-2018. בתקריות אלו נהרגו שלושה אנשי ביטחון - קצין ושני חיילים - שניסו לאכוף את החוק ולמנוע את הברחת הנשק והסמים.
יצוין כי ירדן נוקטת בשנים האחרונות בגישה נחרצת במיוחד כלפי פעילות טרור ופשיעה מאורגנת. על פי דוח של ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, נרשמה עלייה משמעותית בהוצאות להורג במדינות המזרח התיכון, כאשר איראן מובילה את הרשימה עם 2,159 הוצאות להורג בשנת 2025 בלבד.
הצעד הירדני מגיע על רקע מגמה אזורית של התמודדות נחרצת עם ארגוני טרור. כפי שדווח לאחרונה, כוחות אמריקאיים וניגריים חיסלו את האיש השני בהיררכיה העולמית של דאעש, במסגרת המאבק הבינלאומי נגד הארגון הרצחני. גורמים בממלכה מדגישים כי ירדן תמשיך לפעול בנחישות נגד כל איום על ביטחון אזרחיה ויציבות המדינה.
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