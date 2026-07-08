צעד משמעותי לקראת החזרת מערך הכשרות לפיקוח הבלעדי של הרבנות הראשית: הוועדה למיזמים ציבוריים, בראשות ח"כ אוהד טל, אישרה היום (רביעי) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הכשרות החדשה של ש"ס. ההצעה, שנועדה לבטל את רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא, צפויה לעלות בשבוע הבא להצבעה סופית במליאת הכנסת.

אולם במקביל לאישור, נחשפה תמונה מדהימה: אלפי הסתייגויות שהגישה האופוזיציה במהלך הדיונים, חלקן בגבול האבסורד. מכינויי גנאי לממשלה דרך דרישות להתנות את החוק בשירות צבאי של משגיחים ועד הצעות לקבוע את תוקף תעודות הכשרות דווקא בהושענא רבא – הרשימה המלאה מגלה את מלוא היקף ניסיונות הפיליבסטר.

מה בדיוק מבטל החוק החדש?

על פי הצעת החוק שאושרה בוועדה, תבוטל לחלוטין האפשרות שהוכנסה ברפורמה הקודמת לפתיחת אזורי רישום לכשרות ולהפעלת גופי כשרות פרטיים בתחרות חופשית. החוק מבצר מחדש את מעמדה של מועצת הרבנות הראשית לישראל כגוף ההלכתי היחיד המוסמך לקבוע תקני כשרות אחידים וארציים.

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כמו כן, הרפורמה כוללת מתווה לניתוק הזיקה הכלכלית שבין משגיח הכשרות לבעל העסק, במטרה למנוע ניגודי עניינים במערך הפיקוח. שר הדתות, ח"כ מיכאל מלכיאלי, שהוביל את הליכי החקיקה בהנחיית יו"ר ש"ס אריה דרעי, בירך על אישור החוק ואמר כי מדובר בצעד נחוץ לחיזוק מערך הכשרות הממלכתי.

"ממשלת 33 השודדים" ו"הממשלה הנסחטת"

במסמכי הוועדה הרשמיים נחשפה שורה ארוכה של דרישות, תיקונים והתניות שהוגדרו על ידי נציגי הקואליציה כניסיון מובהק לפיליבסטר. חברי האופוזיציה מיש עתיד, המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו והעבודה הגישו מאות הסתייגויות שנועדו להתנות את סעיפי החוק בחובת התייעצות עם הממשלה, תוך הוספת כינויים פוגעניים בנוסח החוק הרשמי.

בין הניסוחים שהוצעו: "בכפוף להתייעצות עם חברי ממשלת עלי ביבי ו-33 השודדים", "ממשלת הכניעה לחרדים", "הממשלה הקפריזית", "ממשלת החרדה", "ממשלת הגירעון", "הממשלה הנסחטת" ו"הממשלה המבזבזת כספי ציבור". נציגי הקואליציה בוועדה הגדירו את ההסתייגויות כ"מצעד כינויי גנאי פוליטיים".

תעודות כשרות שתפקענה בהושענא רבא

בין ההסתייגויות המוזרות ביותר: דרישות להתערב בענייני הלכה ולוחות זמנים. חברי כנסת מן האופוזיציה ביקשו לקבוע כי תעודת כשרות תפקע אוטומטית דווקא בימי חג השבועות או בהושענא רבא, וכן כי החוק יחול בשנה עברית רגילה "ובלבד שאין מדובר בשנה מעוברת".

בנוגע לייבוא בשר, דרשו להחיל את החוק באופן סלקטיבי – לחלופין רק על בשר בקר, בשר עוף או בשר הודו. גורמים בוועדה ציינו כי מדובר בניסיון ברור להטריל את ספר החוקים ולעכב את התקדמות החקיקה.

שירות צבאי כתנאי למשגיחי כשרות

האופוזיציה ביקשה לקבוע כי תנאי סף לקבלת תעודת משגיח כשרות יהיה שירות צבאי מלא "בהצלחה יתירה", וכן לקבוע כי משגיח ייפסל מתפקידו אם השתתף בהפגנות נגד חוק הגיוס או נגד שירות בצבא. ההצעה נתפסה בקרב חברי הכנסת החרדיים כניסיון להכניס את סוגיית הגיוס דרך דלת האחורית לחקיקה שעוסקת בכשרות.

כמו כן, נדרש כי הרבנות תסמיך משגיחים רק בכפוף למבחני פוליגרף וחוות דעת פסיכולוגיות, וכי על תעודת הכשרות הרשמית יופיע שם החיבה ותמונתו של הרב החתום עליה.

הרחבת הגדרת ניגוד עניינים לרמות חריגות

כדי לפסול מועמדים לתפקידי השגחה ושיפוט, דרשו באופוזיציה להרחיב את המושג "קרוב משפחה" כך שיכלול גם את "חברו או שכנו של חבר ועדת ההשגות", או מי שחבר באותה קהילה ובית כנסת עמו. כמו כן, ביקשו לאסור מינוי משגיח שהתפקד בעבר למפלגה פוליטית כלשהי.

עוד ביקשו לקבוע כי ביטול כשרות בשל הפרת נהלים יותנה בחקירה משטרתית מקדימה, וכי לא תבוטל כשרות לעסק שנסגר זמנית עקב "משבר האקלים ואל ניניו", מלחמה, מצב חירום או מחלה.

עונש מאסר ומשאל עם מקומי

האופוזיציה הציעה להטיל עונש מאסר של עד 10 שנים על חריגות מנהלתיות מסוימות מצד גורמי הכשרות, וכן לקבוע כי סעיפי החוק ייכנסו לתוקף רק בכפוף לקיום הצבעה חוזרת על בחירת מבקר המדינה, או לחלופין – רק ברוב מיוחס של 100 חברי כנסת, או לאחר קיום משאל עם מקומי באזור הרלוונטי.

גורמים בקואליציה ציינו כי ההצעות הללו מוכיחות שהאופוזיציה לא התנגדה לתוכן החוק מטעמים מקצועיים, אלא ניסתה למנוע את התקדמותו בכל דרך אפשרית.

לקראת ההצבעה הסופית

למרות חזיתות ההתנגדות המרובות מצד האופוזיציה, נציגי הסיעות החרדיות בוועדה עמדו על דרישות גדולי ישראל. הצעת החוק עברה ללא שינויים מהותיים בסעיפי הליבה, ותובא בשבוע הבא לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.