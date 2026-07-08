יועז הנדל, חילי טרופר ( צילום: יונתן סינדל, צפריר אביב/Flash90 )

סערה פרצה היום (רביעי) במפלגת המילואימניקים, כאשר רועי קונקול, אחד מבכירי התנועה, הודיע על פרישתו מהרשימה והטיח ביקורת חריפה במהלכים האחרונים. קונקול, ששימש בעבר כדובר ראש האופוזיציה יאיר לפיד ונתפס במהלך המלחמה כמי ש"חצה את הקווים" לעבר הימין, מסר כי האיחוד עם ח"כ חילי טרופר "פוגע באמינות הציבורית".

ההודעה על הפרישה מגיעה יום לאחר שהמפלגה בראשות יועז הנדל הכריזה רשמית על איחוד עם טרופר, במטרה להקים "כוח פוליטי ציוני חדש משמעותי". אולם קונקול רואה במהלך זה פגיעה קשה בתדמית התנועה ובסיכוייה הפוליטיים. "במקום לייצר כוח משמעותי - תחרות פנימית" בהודעה פנימית ששיגר קונקול לחברי קבוצת הווטסאפ של התנועה, הסביר את החלטתו הדרמטית. "במקום לייצר כוח פוליטי משמעותי וגדול בעל תמיכה ציבורית רחבה – הצעד הזה מוביל לתחרות פוליטית פנימית ולפגיעה באמינות הציבור", כתב. שכונת א-טור בירושלים: 16 נשים פונו לבית החולים בחשד להרעלה משה כץ | 17:01 קונקול המשיך והבהיר כי המהלך הפוליטי שמובילים יועז הנדל וחילי טרופר "גורם לנזק ממשי". לדבריו, "במקום לבנות כוח פוליטי מאוחד וגדול שייהנה ממומנטום ציבורי, המהלך הזה גורר אותנו לתחרות פוליטית שמחבלת באמינות הציבורית במרחב שאותו אנו מנסים לפרוץ". עוד הוסיף קונקול בביקורת חריפה: "מדובר בהתארגנות פוליטית שמחטיאה את המטרה המקורית. המרוויחים היחידים מהצעד הזה הם אותם גורמים שכל מעייניהם נתונים להמשך הפוליטיקה הישנה של חרמות וחלוקה לגושים".

חילי טרופר ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

פרישה שנייה תוך ימים ספורים

פרישתו של קונקול מצטרפת לסדרת פרישות שפקדו את המפלגה בשבועות האחרונים. לפני מספר שבועות, עו"ד שבות רענן הודיעה על פרישתה רגע לפני פתיחת הקלפיות בבחירות המקדימות. רענן, שהקימה את "פורום נשות המילואימניקים" והפכה לקול בולט במאבק נגד בני הישיבות, בחרה לעזוב את המערכה הפוליטית בשלב מתקדם.

הפרישות החוזרות מעידות על משבר פנימי במפלגה, בעיצומו של תהליך פוליטי מורכב. המפלגה, שהחלה כתנועה מחאה של משפחות מילואימניקים, מתקשה כעת לגבש קו פוליטי אחיד ולשמר את הליבה האידיאולוגית שלה.

יצוין כי קונקול זכה במהלך המלחמה לאהדה בקרב חוגי הימין בשל התבטאויותיו, למרות עברו כדובר לפיד. פרישתו מהווה מכה נוספה למפלגה, שמנסה למצב עצמה כחלופה ציונית רחבה במפה הפוליטית.