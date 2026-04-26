ראשי הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ויאיר לפיד, יקיימו הערב (ראשון) מסיבת עיתונאים משותפת בשעה 20:10 בה יכריזו על מהלך פוליטי דרמטי: איחוד מפלגת 'יש עתיד' ומפלגת 'בנט 2026' למפלגה מאוחדת אחת. על פי ההודעה שפורסמה, המפלגה המאוחדת תעמוד בראשות נפתלי בנט.

"ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט וראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, יכריזו על צעד ראשון בתהליך התיקון של מדינת ישראל", נמסר מלשכת בנט. לפי ההודעה, המהלך מהווה "חיבור של מפלגת 'יש עתיד' ומפלגת 'בנט 2026' למפלגה מאוחדת בראשות ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט".

"סוף לקרבות הפנימיים"

ההודעה הרשמית טוענת כי המהלך נועד "להביא לאיחוד גוש התיקון, שם סוף לקרבות הפנימיים ומאפשר להשקיע את כל המאמצים לטובת ניצחון מכריע בבחירות הקרובות והובלת ישראל לתיקון הנדרש". דברים אלו מגיעים על רקע המתיחויות הפנימיות בגוש האופוזיציה שהתגלו לאחרונה.

כזכור, בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על מתיחויות בין מנהיגי האופוזיציה השונים. יו"ר מפלגת המילואימניקים יועז הנדל אף האשים את גדי איזנקוט ב"ניסיון לחסל אותו פוליטית", תוך שהוא מותח ביקורת על כך ש"הגוש הזה לא מתעסק בלהציע חלופה, אלא בלתקוף אחד את השני".

מהלך היסטורי בזירה הפוליטית

האיחוד בין שתי המפלגות מהווה מהלך צפוי בזירה הפוליטית הישראלית. על פי סקר שפורסם לאחרונה, מפלגת בנט 2026 זכתה לעשרים וארבעה מנדטים - מספר זהה למפלגת הליכוד, בעוד מפלגת יש עתיד קיבלה ארבעה עד שבעה מנדטים. האיחוד צפוי ליצור גוש משמעתי יותר בתוך מחנה האופוזיציה.

המהלך מגיע לאחר שבשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על פגישות ומהלכים פוליטיים שונים בגוש האופוזיציה. בין היתר, השר לשעבר מתן כהנא הודיע על הצטרפותו למפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט, ופעילים פוליטיים שונים הכריזו על הצטרפותם למפלגות שונות במחנה.

יצוין כי בשבועות האחרונים פרסמו בנט ולפיד מסרים אידיאולוגיים שעוררו תגובות חריפות בציבור הדתי והחרדי, כאשר הציגו חזון חילוני מובהק הכולל נישואים אזרחיים ותחבורה ציבורית בשבת.

על פי הדיווחים בנט יעמוד בראש, לפיד מספר 2. יזמינו גם את גדי איזנקוט להצטרף שיצטרך להחליט אם להצטרף כמספר שתים או שלוש.

בצלאל סמוטריץ הגיב לדיווח כי "אינו מתערב לשמאל איך לחלק את הקולות שלו. ברית המשרתים של עבאס".

יועז הנדל, שהיום דווח כאן בבבלי על מגעיו עם פרופ' ירון זליכה, הגיב: "מאחלים בהצלחה לנפתלי בנט ויאיר לפיד באיחוד הרשימות. קוראים לאנשי ימין שהתלבטו עד היום ומתנגדים לממשלה להצטרף למפלגת המילואימניקים".

גם יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן הגיב לאיחוד וכתב: "אני מברך על כל איחוד בגוש". אך הזדרז לציין "מול האתגרים שלפנינו, מפלגת הדמוקרטים תהווה את עמוד השדרה הדמוקרטי והליברלי האיתן בממשלה הבאה, ותבטיח שערכי המחנה יובילו ולא יידחקו הצידה".

יצויין כי מחיר הכבד של הברית מבחינת המפלגה המאוחדת הוא הרתעת בוחרי הימין ככל שהיו. כאשר לפי הסקרים - ולפי מה שבנט טוען - מדובר בתשעה מנדטים ימניים.