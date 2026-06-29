סערה פוליטית פרצה היום (שני) בין מחנות האופוזיציה, כאשר יו"ר יש עתיד יאיר לפיד תקף בחריפות את הדיווחים על הקמת מפלגה חדשה בהובלת בני גנץ ויועז הנדל. מנגד, במפלגת כחול לבן שיגרו תגובה חריפה במיוחד, שמעידה על עומק המתיחות במחנה.

בפתח ישיבת הסיעה של מפלגתו בכנסת, התייחס לפיד לאפשרות של התארגנות פוליטית חדשה במרכז-ימין. "נתניהו מנסה להקים מפלגות לווין שינסו לגנוב קולות מהגוש שלנו", האשים לפיד, תוך שהוא מכוון את חיציו לעבר המהלכים הפוליטיים שמתבשלים ברקע.

"מי שעשה חישובים ב-7 באוקטובר"

במפלגת כחול לבן לא נשארו חייבים, והגיבו בשפה חריפה שמעידה על עומק הפער שנוצר. "כל מי שב-7 באוקטובר, בשעה שאחים שלנו דיממו בדרום, בחר לעשות חישובים פוליטיים ולספור מנדטים במקום להצטרף לממשלת חירום, מי שעודד סרבנות ופלגנות - אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים", מסרו בכחול לבן.

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התגובה החריפה מגיעה על רקע הדיווחים על מפלגה פוטנציאלית בראשות גנץ והנדל, שעשויה לשנות את המפה הפוליטית. במפלגה חתמו את תגובתם בהצהרת כוונות ברורה: "תם עידן בפוליטיקה הישראלית ואנחנו נקים את גוש עם ישראל, שיביא להקמת ממשלת אחדות ציונית רחבה".

רקע: המתיחות הגוברת באופוזיציה

המתיחות בין מחנות האופוזיציה מתגברת בשבועות האחרונים, על רקע הירידה החדה בסקרים של מפלגת ביחד בהנהגת בנט ולפיד. בסקרים האחרונים, מפלגת ישר בהנהגת איזנקוט ממשיכה לפתוח פער משמעותי, בעוד ביחד צונחת למרחק של מנדט אחד בלבד מהדמוקרטים.

חילופי ההאשמות החריפים מעידים על המאבק הפנימי במחנה האופוזיציה, כאשר כל מפלגה מנסה למצב עצמה לקראת הבחירות הצפויות. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק היא האם המחנה יצליח להתאחד, או שהפיצול יעמיק ויפגע בסיכויי החלופה.