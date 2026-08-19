יום אחרי סיום הפריימריז בליכוד, שלט חוצות מסתורי שהוצב הבוקר (רביעי) במלון ליאונרדו פלאזה בתל אביב עורר תהיות רבות בזירה הפוליטית. על השלט נכתב המסר "בקרוב יהיה לך למי להצביע" לצד תאריך מדויק: ה-25 באוגוסט.
על פי הערכות גורמים פוליטיים, ייתכן שמדובר בתאריך להכרזה על הקמת מפלגה חדשה בהנהגת תת-אלוף במיל' עופר וינטר, מפקד חטיבת גבעתי לשעבר. אחת הסיבות המרכזיות להערכה זו נעוצה בצבע השלט - הכיתוב צבוע בסגול, הצבע המזוהה עם חטיבת גבעתי.
מגעים מתקדמים לחיבור פוליטי
כזכור, אמש פורסם בחדשות 12 כי פעיל ההסברה יוסף חדאד, שרשם לאחרונה באופן רשמי מפלגה חדשה בשם "ישראל אמיצה", נמצא במגעים מתקדמים לחיבור פוליטי עם וינטר ועם האם השכולה ללי דרעי. לפי הדיווח, השלושה פועלים בשבועות האחרונים על גיבוש הסכם לריצה משותפת לכנסת ה-26.
חדאד, שבשנתיים האחרונות סירב להצעות להצטרף למפלגתו של נפתלי בנט, מקיים שיחות ומגעים עם וינטר שבוחן גם הוא הקמת מסגרת עצמאית. במסמכי היסוד של "ישראל אמיצה" מופיעות ארבע מטרות מרכזיות, ביניהן ביצור עוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל ושינוי קונספציה ביטחונית.
טקטיקה של הכרזה ברגע האחרון
עוד עולה מהדיווחים כי כחלק מהטקטיקה של הגורמים המעורבים, במידה והמהלך יבשיל ויגיע לכדי הסכמות סופיות, ההודעה הרשמית על החיבור תצא רק ברגע האחרון שלפני סגירת הרשימות. המטרה מאחורי מהלך זה היא לצמצם ככל הניתן לחצים פוליטיים צפויים, בין היתר מצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
יצוין כי סקר שפורסם לאחרונה העלה כי כניסתו של וינטר לפוליטיקה עלולה להשפיע על מאזן הכוחות במפה הפוליטית. על פי הסקר, מפלגה בהנהגתו עלולה להפיל את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה ולהקטין את הקואליציה ל-47 מנדטים בלבד.
נותר לראות האם השלט המסתורי אכן מבשר על הכרזה רשמית ב-25 באוגוסט, או שמא מדובר במהלך יחצני אחר. בכל מקרה, הזירה הפוליטית ממשיכה להתחמם לקראת הבחירות לכנסת ה-26.
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