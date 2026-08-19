עופר וינטר ( צילום: Flash90 )

יום אחרי סיום הפריימריז בליכוד, שלט חוצות מסתורי שהוצב הבוקר (רביעי) במלון ליאונרדו פלאזה בתל אביב עורר תהיות רבות בזירה הפוליטית. על השלט נכתב המסר "בקרוב יהיה לך למי להצביע" לצד תאריך מדויק: ה-25 באוגוסט.

השלט ( צילום: 27א )

טקטיקה של הכרזה ברגע האחרון

עוד עולה מהדיווחים כי כחלק מהטקטיקה של הגורמים המעורבים, במידה והמהלך יבשיל ויגיע לכדי הסכמות סופיות, ההודעה הרשמית על החיבור תצא רק ברגע האחרון שלפני סגירת הרשימות. המטרה מאחורי מהלך זה היא לצמצם ככל הניתן לחצים פוליטיים צפויים, בין היתר מצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

יצוין כי סקר שפורסם לאחרונה העלה כי כניסתו של וינטר לפוליטיקה עלולה להשפיע על מאזן הכוחות במפה הפוליטית. על פי הסקר, מפלגה בהנהגתו עלולה להפיל את הציונות הדתית מתחת לאחוז החסימה ולהקטין את הקואליציה ל-47 מנדטים בלבד.

נותר לראות האם השלט המסתורי אכן מבשר על הכרזה רשמית ב-25 באוגוסט, או שמא מדובר במהלך יחצני אחר. בכל מקרה, הזירה הפוליטית ממשיכה להתחמם לקראת הבחירות לכנסת ה-26.