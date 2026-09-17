מקלע כבד ייחודי מסוג MG-34, ששימש את הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה, נתפס על ידי כוחות הביטחון על גג מבנה מגורים בעיר חברון. הנשק אותר במהלך פשיטה משטרתית ממוקדת שבוצעה בעקבות מידע מודיעיני על 'ניסוי כלים' שהתקיים במקום.

בלשי תחנת חברון במרחב יהודה יצאו לפעילות יחד עם לוחמי מג"ב, לאחר שהתקבל מידע משטרתי על פעילות חשודה. במהלך חיפוש מקיף שערכו הכוחות במבנה המגורים, התגלה המקלע הכבד מוסתר על גג הבניין. לצד הנשק נמצאו כ-100 כדורים בקוטר 7.62 מילימטר.

מדובר במקלע שהיה חלק מהציוד התקני בכל מחלקה של לוחמים גרמנים במלחמת העולם השנייה. הנשק מוכר מתיעודים היסטוריים כנשק ששימש את הצבא הנאצי ל"קצירת" חיילים שהסתערו על עמדות גרמניות במהלך הקרבות.

במשטרה מסרו כי על פי הממצאים, הנשק שימש בסכסוכים מקומיים ולא למטרות טרור. עם זאת, עצם החזקת נשק כה כבד ומסוכן במרכז אזור מגורים מעלה חששות ביטחוניים משמעותיים.

היועמ"ש לשעבר יעיד במשפט נתניהו במשך שבוע שלם דוד קליין | 10:09

התפיסה בחברון היא חלק ממאמץ רחב יותר של המשטרה במאבק בנשק הלא חוקי ביהודה ושומרון. במהלך השבוע האחרון אותרו ונתפסו מספר כלי נשק נוספים המוחזקים שלא כחוק, תחמושת רבה וחלקי נשק שונים במסגרת פעילות ממוקדת של כוחות הביטחון.

במקרה נוסף שהתרחש באותו שבוע, פעלו בלשי תחנת עציון בשיתוף לוחמי חטיבת עציון של צה"ל בכפר בית-אומר. במהלך הפעילות המדויקת אותר נשק מסוג קרלו המוחזק שלא כחוק. הכוחות תפסו את הנשק ועצרו חשוד באחזקתו, תושב המקום בשנות ה-30 לחייו, שהועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה.

בנוסף, בחיפוש שנערך בכפר פסאיל, אותר רובה ציד שהוטמן והוסלק במקום. כלי הנשק נתפס והועבר למיצוי חקירתי ופורנזי במטרה לזהות את החשודים המעורבים.

בפעילות נוספת שבוצעה הודות למידע מודיעיני מדויק של שוטרי תחנת בנימין במרחב שומרון יחד עם לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, נערך חיפוש בבית מגורים במועצה המקומית שועפט. במהלכו אותרו ונתפסו תחמושת מסוג 5.56 מילימטר וחלקי נשק מסוג M16, ביניהם גופי נשק, מכלולים, ידיות אחיזה וקתות, לצד אפוד קרמי.

בעקבות הממצאים נעצר על ידי הכוחות חשוד ערבי ישראלי בשנות ה-20 לחייו, בחשד להחזקת אמצעי לחימה שלא כדין. החשוד הועבר לחקירה במשטרה ובהמשך הובא בפני בית המשפט להארכת מעצרו.