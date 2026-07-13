נתניהו ( צילום: Olivier Fitoussi/POOL )

האווירה במסדרונות הליכוד הגיעה היום (שני) לנקודת רתיחה. בפגישה מכרעת שהתקיימה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו"ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, הושגו הבנות שמשנות את כללי המשחק לקראת הבחירות הקרובות. על הפרק: יצירת רשימה שמשלבת כוח ריכוזי לראש הממשלה יחד עם שמירה על המבנה הדמוקרטי של המפלגה.

על פי ההסכם שנרקם, נתניהו יקבל 8 שריונים מובטחים בתוך שלוש העשיריות הראשונות של הרשימה. מדובר במהלך שנועד להבטיח את שליטתו על הרכב הנבחרת שתרוץ לבחירות, תוך מתן אפשרות לקדם מועמדים מטעמו במיקומים אסטרטגיים. ההסכם מגיע לאחר ישיבה סוערת של ועדת החוקה שנמשכה למעלה משעה וחצי, במהלכה נדונו השינויים האפשריים בשיטת הפריימריז. המבנה המפורט של הרשימה המתווה שגובש על ידי כץ כולל 50 משבצות, כאשר המקום הראשון משוריין לנתניהו. בהצעה מפורטים שמונה מיקומים פוטנציאליים לשריונים: 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 31. נתניהו יוכל לקדם מועמדים מטעמו בהצלבה עם המשוריינים, דבר שמעניק לו גמישות משמעותית בעיצוב הרשימה. פצצת אטום על עזה? הסוד המצמרר שנמצא בכיסו של סינוואר נחשף דני שפיץ | 10:03 המתווה החדש שם דגש מיוחד על חלוקה אזורית ומגזרית קפדנית. המחוזות חולקו כך: ירושלים-יש"ע-שפלה (27 משבצות), דן-תל אביב (28), הנגב (29), הגליל (30), חיפה (42), מישור החוף (36) ומועצות אזוריות (37). בנוסף, הוקצו משבצות ייעודיות לייצוג מובטח של קבוצות שונות: נשים במקומות 10, 20, 25 ו-40, צעירים במקום 39, אישה חדשה במקום 34, עולים במקום 43, בעלי מוגבלויות במקום 45 ומגזר לא-יהודי במקום 41.

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כללי המשחק והלוח זמנים

לפי פרטי ההצעה, שצפויה לעמוד להצבעה ב-16.7.26, מותר למי שמכהן כיום בתפקיד להתמודד במחוזות. ההצבעה למחוזות תוגבל למתפקדי האזור בלבד, בעוד שבמרחב הארצי יוכלו המתפקדים לסמן עד 12 שמות.

ההכרעה הסופית תתקבל בהצבעה ביום חמישי הקרוב, והפריימריז עצמם צפויים להיערך ב-17.8.26. כפי שפורסם, מדובר בשינוי משמעותי שנועד להבטיח יציבות במפלגה רגע לפני היציאה לבחירות. יצוין כי השר כץ הבהיר כי הוועדה תתכנס כמתוכנן, למרות בקשת נתניהו לדחות את הדיון.

פריימריז הליכוד , אילוסטרציה ( צילום: יהודה ג. בבלי )

עימות בוועדת החוקה

במהלך הישיבה הסוערת של ועדת החוקה, התרחש עימות דרמטי כאשר דוד ביטן נטש את הישיבה לאחר התנגשות עם נתניהו על נושא השריונים. על פי הדיווחים, נתניהו פנה אל ביטן בחריפות: "דוד, לך תיבחר תהיה ראש ממשלה נראה כמה מנדטים תביא. מספיק עם ההערות שלך".

ההסכם משקף איזון עדין בין האינטרסים של הצמרת לבין רצון השטח. מחד גיסא, נתניהו מקבל כלים משמעותיים לעיצוב הרשימה באמצעות השריונים. מאידך גיסא, המבנה המחוזי והמגזרי מבטיח ייצוג רחב ומגוון.

המתווה מגיע על רקע דיווחים על לחצים שהופעלו על חברי כנסת לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים. שורת חברי כנסת מהליכוד העידו כי קיבלו שיחות טלפון ממקורבים לראש הממשלה, שביקשו מהם לפרוש מהפריימריז בתמורה לקבלת תפקידים. המהלך צפוי להשפיע באופן משמעותי על הרכב הרשימה הסופית ועל מעמדם של חברי כנסת מכהנים.