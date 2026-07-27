ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת בחירות של הליכוד ( צילום: תומר נויברג/Flash90 )

לאחר יום מתוח שכלל עימותים בסניפים וספירות חוזרות ונשנות, רשם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש (שני) הישג משמעותי בוועידת מרכז הליכוד. חברי המרכז אישרו את שלוש ההצעות שקידם, כאשר בראשן עומדת הרחבת סמכויות השריון שברשותו מחמישה לשמונה מקומות ברשימה לכנסת.

ההצבעה, שנפתחה בשעה 11:00 בבוקר ונסגרה בשעה 20:00 בערב, התקיימה ב-16 מוקדים ברחבי הארץ. כ-3,387 חברי מרכז מתוך כלל הזכאים מימשו את זכותם, כאשר אחוז ההצבעה הגיע ל-72.7%. המהלך לווה במאמצים נרחבים מטעם לשכת ראש הממשלה, שרים וחברי כנסת שפרסמו סרטוני תמיכה וסייעו בגיוס השטח. הרחבת השריונים: שליטה נרחבת ברשימה ההצעה המרכזית שאושרה מאפשרת לנתניהו להגדיל את מספר השריונים האישיים מחמישה לשמונה. השריונים יוקצו עד המקום ה-29 ברשימה לכנסת, במיקומים הבאים: 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. המהלך מעניק לראש הממשלה שליטה משמעותית בעיצוב הרשימה, תוך צמצום המקומות הריאליים שנותרו לפריימריז. בהמשך לקמפיין הצהוב: זה הנציג שלייטנר דורש לשלב בש"ס דוד קליין | 26.07.26 1 גולדשמידט ו'צומת' מתאחדים: תמיכה בנתניהו וקריאה לגיוס חרדים דוד קליין | 26.07.26 רוב הבכירים במפלגה נמנעו מלהתבטא נגד ההצעה, למעט ח"כ דוד ביטן שיצא בפומבי נגד ההצעות וקרא לחברים להצביע נגדן בסרטון שפרסם. עם זאת, ההצעה עברה ברוב גדול וביציבות, לאחר שקודם לכן אף נבחנה אפשרות להקמת ועדה מסדרת במקום פריימריז.

ראש הממשלה נתניהו מבקש ממרכז הליכוד להצביע בעד ההצעות שלו ראש הממשלה נתניהו מבקש ממרכז הליכוד להצביע בעד ההצעות שלו 10 10 0:00 / 0:25

התמודדות במחוזות: המחלוקת הקשה

הצעת יו"ר המרכז, השר חיים כץ, שמאפשרת לחברי כנסת ושרים מכהנים להתמודד במשבצות המחוזות המיועדות לנציגי האזורים, עוררה את המחלוקת החריפה ביותר. המהלך נועד להפחית את העומס על הרשימה הארצית ולסייע לח"כים כמו אביחי בוארון ואחרים להיבחר מחדש.

בסניף ירושלים נרשמו עימותים חריפים ובוצעו ספירות חוזרות ונשנות. בסופו של דבר הושג ניצחון בפער של שישה קולות בלבד. גורמים במפלגה מעריכים כי בשל התוצאה הדחוקה והאירועים בשטח, ההצבעה על סעיף זה עוד תגיע לבירור בבית הדין של התנועה.

כך נראית ההצבעה בליכוד הבוקר

איחוד מחוזות וצמצום משבצות

כחלק מתיקון חוקת המפלגה, אישר המרכז את איחודם של חלק מהמחוזות. על פי המתווה החדש, מקום 27 יוקצה למחוז מאוחד של השפלה, ירושלים ויהודה ושומרון; מקום 28 למחוז מאוחד של תל אביב וגוש דן; מקום 30 למחוז גליל והעמקים; ומקום 31 למחוז נגב.

בנוסף, אישרו חברי המרכז באופן רשמי את תקנון הפריימריז המעודכן. השינויים משקפים הבנה כי אין צורך בייצוג אזורי רחב כפי שהיה בעבר, ומאפשרים ניהול יעיל יותר של המערכה הבחירתית.

הרקע: מאבק ארוך ודחיות חוזרות

ההצבעה התקיימה בתום סדרה ארוכה של ויכוחים, עיכובים ושלוש דחיות. ברקע עמדו טענות של בכירים בליכוד על ניסיונות של נתניהו להתחמק מפריימריז תוך הישענות על המצב הביטחוני. עם זאת, בית הדין של המפלגה הבהיר כי הבחירות הפנימיות יתקיימו בכל מחיר – ואף באופן דיגיטלי במידת הצורך.

אישור שלושת הסעיפים מעניק כעת לנתניהו את התשתית הנדרשת לעיצוב פני הרשימה לקראת הבחירות.