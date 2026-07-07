ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים בצלאל סמוטריץ' וחיים כץ הודיעו היום (שלישי) לבית המשפט העליון כי הם מקבלים את המלצת השופטים לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל. במקביל, ועדת האיתור שבחרה בו תורכב מחדש ללא שני חברים שהיו בחשש לניגוד עניינים.

ההחלטה מגיעה בעקבות הודעת שופטי בג"ץ משלשום, בה מסרו כי מינויו של אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל יבוטל, וועדת האיתור תורכב מחדש. הצדדים לעתירה התבקשו להגיב להצעה תוך 48 שעות - ומסתבר שהממשלה בחרה לקבל את ההמלצה במלואה.

על פי הצעת השופטים, ועדת האיתור שהמליצה למנות את אליהו תחזור לפעול, אך שניים מחמשת חבריה יוחלפו בשל חשש לניגוד עניינים. השניים שיוחלפו הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג.