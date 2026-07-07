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המינוי יוחזר לוועדה

היה צפוי: נתניהו וסמוטריץ' נכנעו וקיבלו את המלצת בג"ץ

נתניהו, סמוטריץ' וכץ הודיעו לבג"ץ על ביטול מינוי אליהו • ועדת האיתור תורכב מחדש ללא חברים בניגוד עניינים | כניעה נוספת למערכת המשפט (חוק ומשפט)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

ראש הממשלה והשרים וחיים כץ הודיעו היום (שלישי) ל כי הם מקבלים את המלצת השופטים לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל. במקביל, ועדת האיתור שבחרה בו תורכב מחדש ללא שני חברים שהיו בחשש לניגוד עניינים.

ההחלטה מגיעה בעקבות הודעת שופטי בג"ץ משלשום, בה מסרו כי מינויו של אליהו למנכ"ל רשות מקרקעי ישראל יבוטל, וועדת האיתור תורכב מחדש. הצדדים לעתירה התבקשו להגיב להצעה תוך 48 שעות - ומסתבר שהממשלה בחרה לקבל את ההמלצה במלואה.

על פי הצעת השופטים, ועדת האיתור שהמליצה למנות את אליהו תחזור לפעול, אך שניים מחמשת חבריה יוחלפו בשל חשש לניגוד עניינים. השניים שיוחלפו הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג.

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