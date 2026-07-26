הבחירות הפנימיות במפלגת "הציונות הדתית" הסתיימו הערב (ראשון) באחוזי הצבעה גבוהים: 98.5% מחברי המרכז יצאו לקלפיות - 170 מצביעים מתוך 173 חברים בסך הכל. ההצבעה, שנערכה במטה המפלגה בשוהם ובמלון רמדה בירושלים, קבעה את סדר המועמדים ברשימה לכנסת ה-26, כאשר 92 ימים נותרו עד למועד הבחירות ב-27 באוקטובר.

בסיום ספירת הקולות כינס יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', את כל המתמודדים בחדר סגור להצגת התוצאות. "כולכם תהיו בכנסת, אנחנו נביא עשרה מנדטים", אמר להם בנימה אופטימית - זאת על רקע סקרים המעניקים למפלגה כ-4 עד 5 מנדטים בלבד.

סטרוק בראש, רוטמן ב-2, סוכות ב-3

התוצאות משקפות אמון רחב של חברי המרכז בחברי הכנסת והשרים המכהנים. השרה אורית סטרוק רשמה הישג מרשים כשסיימה במקום הראשון בפריימריז, ותשובץ במקום גבוה ברשימה הסופית לכנסת. אחריה במקום השני התברג יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, במקום השלישי ח"כ צבי סוכות, ובמקום הרביעי יו"ר הסיעה, ח"כ אוהד טל.

ההפתעה הגדולה של הערב הגיעה מהמקום החמישי: מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, הצליח לעקוף את חברת הכנסת המכהנת מיכל וולדיגר שסיימה במקום השישי. רחמים, שכיהן בעבר כיועצו הבכיר של סמוטריץ' במשרדי התחבורה והאוצר, הוכיח את כוחו הפוליטי בקרב חברי המרכז.

בהמשך הרשימה הפנימית ממוקמים חמשת המועמדים האחרים: הרב שמואל ששון במקום השביעי, עו"ד צביקה וישנגרד במקום השמיני, איתן תם במקום התשיעי, ונתן זאובמן במקום העשירי.

פרישות בולטות על רקע חוק הגיוס

הפריימריז התקיימו על רקע פרישות בולטות במפלגה. שר העלייה והקליטה אופיר סופר וח"כ משה סולומון הודיעו על פרישתם מהמפלגה בעקבות אי-הסכמתם לחקיקת הפטור מגיוס לחרדים. סופר אף הבהיר כי לא יתמודד כלל לכנסת הבאה. שניהם נמנעו מלהצביע בפריימריז, לצד חבר מרכז שלישי מעכו שנבצר מלהגיע.

כך תיראה רשימת מפלגת 'ציונות הדתית' לכנסת הבאה, בעקבות תוצאות הפריימריז הערב, בכפוף להסכמים ולשריונים: פרופיל לדמותם של חברי הרשימה:

בצלאל סמוטריץ'

שר האוצר, שר במשרד הביטחון האחראי על מנהלת ההתיישבות (יו"ש), ויושב ראש מפלגת "הציונות הדתית". בעברו שימש כשר התחבורה, חבר כנסת במשך כשבע שנים, ופעיל ציבורי ממייסדי תנועת "רגבים" ומנהל ישיבת קדומים.

סמוטריץ' נחשב לאחת הדמויות המובילות והמשפיעות ביותר בימין הטרנספורמטיבי בישראל. הוא מקדם תפיסה כלכלית של שוק חופשי לצד חיזוק זהותה היהודית של המדינה, ומוביל קו ניצי וחד משמעי בכל הנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני – החל מהחלת ריבונות ביהודה ושומרון, דרך ביטול השאיפה למדינה פלסטינית, וכלה בביסוס ההתיישבות היהודית.

צביקה (צבי) מור

יועץ חינוכי, איש חינוך ויו"ר "פורום תקווה" – ארגון משפחות חטופים שקם בעקבות טבח 7 באוקטובר (בו נחטף בנו איתן, ששוחרר בהמשך) אשר דגל בהפעלת לחץ צבאי מרבי על חמאס והתנגד לעסקאות חלקיות.

מור, תושב קריית ארבע ובעל דוקטורט בתחום הפרעות הקשב, הצטרף למערכת הפוליטית כמועמד מטעם מפלגת "הציונות הדתית". הוא מוכר בעמדותיו השמרניות והתורניות הברורות, במיוחד בנושאי חינוך, ערכי המשפחה ומאבק בטרור.

1. השרה אורית סטרוק

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת כנסת מטעם "הציונות הדתית". מייסדת "ארגון זכויות האדם ביש"ע" ויו"ר שדולת ארץ ישראל בכנסת לשעבר, המתגוררת ביישוב היהודי בחברון.

סטרוק היא מנושאות הדגל הציבוריות של ההתיישבות ביהודה ושומרון, זכויות האזרח של התושבים באזור, וחיזוק מערך השירות הלאומי. בממשלה היא מובילה מדיניות תקיפה בתחומי הביטחון וההתיישבות.

2. ח"כ שמחה רוטמן

חבר כנסת מטעם "הציונות הדתית" ויושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. עורך דין בהכשרתו, פובליציסט, וממייסדי "התנועה למשילות ודמוקרטיה" שבה שימש כיועץ משפטי.

רוטמן הוא מהדמויות המרכזיות והבולטות ביותר בקידום הרפורמה במערכת המשפט, ופועל לאורך שנים לשינוי איזוני הכוחות בין הרשות השופטת לרשויות הנבחרות, לצד הובלת שדולות למען ארץ ישראל וההתיישבות.

3. ח"כ צבי סוכות

חבר כנסת מטעם מפלגת "הציונות הדתית" ויו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. בעברו שימש כמנכ"ל מפלגת "עוצמה יהודית", דובר היישוב יצהר, ועוזרו של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן.

סוכות, שגדל בבית חרדי והיה בעברו מראשי "נוער הגבעות" וממקימי המאחז אביתר, נחשב לדמות אקטיביסטית ובולטת מאוד בימין הניצי. פועל בכנסת לחיזוק ההתיישבות, הביטחון ביהודה ושומרון והזהות היהודית.

4. ח"כ אוהד טל

חבר כנסת, יו"ר סיעת "הציונות הדתית" ויו"ר הוועדה למיזמים ציבוריים. בעברו כיהן כמזכ"ל תנועת "בני עקיבא העולמית" וסמנכ"ל תנועת "המזרחי".

טל מתמקד בעבודתו הפרלמנטרית והמדינית ביחסי החוץ של ישראל (בפרט מול ארה"ב וקהילות פרו-ישראליות בעולם), בקידום רפורמות כלכליות ותשתיות, ובחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.

5. עומר רחמים

מנכ"ל מועצת יש"ע, קצין במילואים (סרן) ואיש ביצוע פוליטי-ציבורי. בעברו שימש כיועצו הבכיר והקרוב של בצלאל סמוטריץ' במשרדי התחבורה והאוצר ובוועדות הכנסת, וכן מילא תפקידי הנהלה בתנועת "בני עקיבא".

6. ח"כ מיכל וולדיגר

חברת כנסת מטעם "הציונות הדתית", יו"ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, וכיהנה בעבר כסגנית שר האוצר. לפני כניסתה לפוליטיקה הייתה עורכת דין ופעילה חברתית מרכזית בתחומי הבריאות והרווחה, ושימשה כראשת עמותת "בת עמי" לשירות לאומי.

וולדיגר היא מהדמויות המובילות בכנסת בנושאי בריאות הנפש, טיפול בהתמכרויות, מוגבלויות, ושירות לאומי-אזרחי, וממקדת את עשייתה בחיזוק החוסן החברתי והאישי.

7. הרב שמואל ששון

ראש הגרעין התורני "הדר" בחיפה. פועל לאורך שנים לחיזוק הזהות היהודית והתרבותית בעיר מעורבת, תוך יצירת גשרים וחיבורים בין אוכלוסיות ומגזרים שונים באמצעות פעילויות חינוכיות, חברתיות וקהילתיים.

8. עו"ד צביקה וישנגרד

סגן ראש עיריית פתח תקווה ומשפטן בעל ניסיון רב בתחום המשפט הציבורי והקהילתי. ממוקד בפעילותו העירונית בשיפור השירות לאזרח ובחיזוק הממשקים והקשר העבודה בין הרשויות המקומיות לממשלה.

9. איתן (איתם) תם

סגן ראש עיריית ראש העין, העוסק בקידום תחומי החינוך, התכנון העירוני והשירותים לתושב ברשות המקומית. תם נחשב לנציג בולט של הדור הצעיר של ההנהגה המוניציפלית בציונות הדתית.

10. נתן זאובמן

מנכ"ל תוכנית "תקווה" להעלאת צעירים מצרפת ויזם בתחום ההייטק והחדשנות. זאובמן, שעלה בעצמו מצרפת, מוביל יוזמות לאומיות לעידוד עלייה ושילוב עולים צעירים באקדמיה ובחברה הישראלית.

מבנה הרשימה הסופית לכנסת

לפי הערכתו של הפרשן עמית סגל, רשימת המפלגה לכנסת צפויה להיראות, בכפוף לשריונים ולהסכמים פוליטיים, כך: יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ', מועמד משוריין, אורית סטרוק, צבי סוכות, מור, ואוהד טל.

אחת הדרמות הבולטות בפריימריז הייתה הקרב הצמוד בין צבי סוכות לאוהד טל, שהוכרע על חודו של קול אחד בלבד לטובת סוכות. אם התחזיות יתממשו והרשימה תזכה במספר מנדטים מצומצם, ייתכן שאותו קול בודד יהיה ההבדל בין כהונה בכנסת לבין הישארות מחוץ למשכן.

הרשימה משקפת את המאפיינים המרכזיים של המפלגה: דגש על ההתיישבות ביהודה ושומרון, חיזוק הזהות הלאומית, רפורמה במערכת המשפט, ועמדות שמרניות בנושאי חינוך ומשפחה. בין המועמדים נמנים דמויות מהשטח ההתיישבותי לצד אנשי משפט, חינוך וטכנולוגיה.

הבחירות הפנימיות מתקיימות בתקופה רגישה עבור המפלגה, בעיתוי שבו הזירה הפוליטית רוחשת והמערכה לקראת הבחירות צוברת תאוצה. על פי הדיווחים שפורסמו לפני הפריימריז, המפלגה מבקשת לגוון את הרשימה ולפנות לקהלים דתיים לאומיים רחבים יותר.

יצוין כי ההצבעה התנהלה בשני מוקדים פיזיים - בשעות הבוקר במטה המפלגה בשוהם ובשעות הצהריים במלון רמדה בירושלים. עבור משרתי מילואים ובעלי אישורים חריגים הועמדה אפשרות הצבעה מקוונת ומאובטחת, מה שאפשר את אחוזי ההצבעה הגבוהים במיוחד.

"רשימת המועמדים שנבחרה תביא את הניצחון"

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "רשימת המועמדים שנבחרה הערב, יחד עם ידידינו צביקה מור ודמויות נוספות שיצטרפו בקרוב וירחיבו את הייצוגיות של הרשימה, תביא בע"ה את הניצחון בבחירות הקרובות".

דבריו של סמוטריץ' מרמזים על כוונת המפלגה להוסיף דמויות נוספות לרשימה באמצעות שריונים, בדומה להצעה שעלתה בשבועות האחרונים לשריין את העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים. כאמור, סמוטריץ' שוקל לגוון את הרשימה באמצעות שריון של דמות מזרחית או דתית מתונה, במטרה לפנות לקהלים דתיים לאומיים ששוקלים הצבעה למפלגות אחרות.

סמוטריץ׳ התייחס בנאומו לרשימה הנבחרת ופנה לחברי המרכז: ״בזכותכם, בחרנו הערב נבחרת מנצחת לציונות הדתית. אני גאה בכל אחד ואחת ממי שנבחר הערב לייצג את הציונות הדתית בכנסת הבאה. יש לנו כאן אנשי רוח ומעשה, אנשי ביצוע נמרצים עם עשייה מוכחת, לצד אידאולוגיה מוצקה ומטרה משותפת אחת - לפעול למען מדינת ישראל מתוך מחויבות לעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל״.

לדבריו, ״הערב הזה מוכיח יותר מכל, כי התנועה שלנו היא דמוקרטיה חיה ובועטת, שמאפשרת התמודדות מכובדת וממשיכה להצמיח מתוכה את דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל״.

מנכ"ל המפלגה יהודה ולד: "אני מברך את כלל המתמודדים והנבחרים לרשימת 'הציונות הדתית'. הוכחנו יחד את כוחה של דמוקרטיה חיה ואמיתית. יחד נמשיך להוביל ולהשפיע למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל".