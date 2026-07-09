מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים ( צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי )

השר עמיחי שיקלי מהליכוד העלה היום (חמישי) אזהרה חריגה ומדאיגה בריאיון לכאן חדשות: תרחיש שבו טורקיה תפעל צבאית נגד מדינת ישראל הוא "אפשרי בהחלט". השר, שאחראי על תיק התפוצות והמאבק באנטישמיות, הבהיר כי הקשרים ההדוקים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפתח עם הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן מעוררים דאגה עמוקה בירושלים.

"כל הידידות הזאת של טראמפ עם ארדואן מבחינתנו היא בעייתית מאוד, גם של נאט"ו", מסר שיקלי בפירוש. השר הדגיש כי ישראל למדה לקחת ברצינות את דברי מנהיגים עולמיים, במיוחד כאשר מדובר באויבים מוצהרים של המדינה. "אנחנו למדנו שכדאי מאוד להקשיב למה שאומרים מנהיגים בעולם ולמה שאומרים אויבים של מדינת ישראל", הוסיף. "אמירה מאוד מאוד חמורה" שיקלי הפנה את תשומת הלב להתבטאויות קיצוניות של שר החוץ הטורקי האקאן פידאן, שאמר לאחרונה כי "ישראל היא נטל על האנושות, שהאנושות כבר לא יכולה לשאת זאת". "כאשר שר החוץ הטורקי אומר דברים כאלה, אז זו אמירה מאוד מאוד חמורה", הדגיש השר הישראלי. אחרי שחטפו ביצים: סמוטריץ' רותח על תקיפת אנשי מס הכנסה בבני ברק חזקי שטרן | 08.07.26 הטיפול של ד"ר ביבי: נתניהו מגחך על מבקריו בתקשורת בסרטון חדש | צפו יוני גבאי | 08.07.26 עם זאת, שיקלי ניסה להציג גם צד חיובי בהתפתחויות האחרונות. לטענתו, העובדה שנשיא ארצות הברית לא הצהיר במפורש על מכירת מטוסי F-35 לטורקיה במהלך ביקורו באנקרה מהווה הישג מדיני משמעותי. "לא הייתה הצהרה שהוא יעניק להם מטוסי F-35, וזה במידה רבה הישג משמעותי של ראש הממשלה שלא הסתיר את דעתו, וגם של יוון וקפריסין שלחצו מאוד חזק", אמר. נתניהו תקף: "טורקיה לא מודל לבעלת ברית" במקביל לפגישת המנהיגים באנקרה והשיח על מכירת מטוסי הקרב המתקדמים, מתח ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקורת חריפה בריאיון לתקשורת האמריקנית. "טורקיה היא לא מודל לבעלת ברית של ארה"ב, היא לא יציבה", הצהיר נתניהו בניסיון להשפיע על קובעי המדיניות בוושינגטון.

כוחות חיל הים ( צילום: Edi Israel/FLASH90 )

"מעולם לא שמעתי התבטאויות כאלה"

השר שיקלי הדגיש כי הרטוריקה הקשה של טורקיה כלפי ישראל אינה תופעה חדשה לחלוטין, אך בחודשים האחרונים היא הגיעה לרמות חסרות תקדים. "אני עוקב מקרוב אחרי ההתבטאויות בחודשים אחרונים, ומה שאנחנו רואים לא דומה לכלום", הבהיר. "מעולם לא שמעתי את הטורקים אומרים 'יש לנו כוונה לשחרר את ירושלים' עד לחודשים האחרונים, 'לעשות מה שעשינו בסוריה גם בישראל'. לא היו התבטאויות כאלה".

יצוין כי היחסים בין ישראל לטורקיה שקעו לשפל עמוק במהלך השנים האחרונות. הנשיא ארדואן תקף שוב ושוב את ישראל בלשון חריפה במיוחד, כאשר לאחרונה הוא אמר כי "תקיפות ישראל בסוריה ולבנון הגיעו לנקודה שבה הן מאיימות על טורקיה".

ראש הממשלה נתניהו הגיב אז בחריפות: "הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בכורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל".

חשיפתו של נשיא ארצות הברית טראמפ לקשרים ההדוקים עם ארדואן מעלה שאלות קשות בישראל על עומק האיום הטורקי האמיתי, ועל התפקיד המכריע שממלאת ארצות הברית בריסון השאיפות של אנקרה. התקרית הימית האחרונה במזרח הים התיכון, שבה משחתות טורקיות התקרבו באופן מכוון לספינה ישראלית, מחזקת את החשש מפני הסלמה עתידית.