שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן יקיימו היום (שלישי) בצהריים תדרוך עיתונאים שבו יחשפו את המשך התוכנית לשינוי מערכת המשפט לקראת הקדנציה הבאה. מדובר בצעד חריג שבו מפלגת הציונות הדתית מציגה את מלוא כוונותיה החקיקתיות עוד לפני יום הבחירות.

במפלגה מביטים בסיפוק על שורת חוקים ומהלכים שקודמו בוועדת החוקה לאורך כהונת הממשלה היוצאת, אולם מבהירים כי מבחינתם מדובר רק בחלק מתווה רחב יותר שטרם הושלם. כעת, מתוך כוונה להשלים את המהלך בממשלה הבאה במידה ויהיו חלק ממנה, יציגו השניים עדכון מקיף לתוכנית שהונחה עוד טרם הקמת הממשלה.

במוקד התוכנית שתוצג בצהריים יעמוד אחד הדגלים המרכזיים שמניף ח"כ רוטמן לאורך השנים – חקיקת פסקת התגברות שתסדיר את גבולות ההתערבות של בג"ץ בחקיקת הכנסת. לצד זאת, התוכנית תכלול מהלכים משמעותיים נוספים ובהם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים במטרה להשפיע על אופי המינויים בערכאות השונות.

בנוסף, התוכנית כוללת הגבלת וצמצום כוחו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, שינוי אופן בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים וכן החזרת ביטול עילת הסבירות לשולחן החקיקה. בציונות הדתית קושרים את המהלכים המתוכננים לשורת הישגים שרשמו כבר במהלך הקדנציה האחרונה.

בין ההישגים שמונים במפלגה: קידום ביטול הלכת אפרופים בדיני חוזים, חוק בתי הדין הרבניים וביטול מימון הייצוג המשפטי לנפגעי שבעה באוקטובר. בנוסף, בחודש יולי אושר בכנסת חוק פיצול היועמ"שית שקודם על ידי ח"כ רוטמן, אשר מסדיר לראשונה בחקיקה את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה.

ההחלטה לפרסם את התוכנית המלאה לעיני הציבור כבר כעת נושאת גם מסר פוליטי ברור. בימי המחאה הסוערים נגד הממשלה נשמעה ביקורת חריפה על כך שכוונות החקיקה לא הוצגו לבוחרים לפני הבחירות שהובילו להקמת הממשלה האחרונה. כעת, סמוטריץ' ורוטמן מבקשים לשים את הקלפים על השולחן מראש ולהפוך את הרפורמה לחלק בלתי נפרד מהמנדט שיבקשו מהציבור בקלפי.

מדובר בתוכנית הנושאית השלישית שמציג סמוטריץ' בשבועות האחרונים לקראת יום הבוחר. קדמו לה תוכנית מקיפה לצמצום עומס ימי המילואים באמצעות ייעול כוח האדם בצה"ל, וכן מתווה אסטרטגי להרחבת מפעל ההתיישבות והעתקתו מיהודה ושומרון אל אזורי הנגב והגליל.

עם הצגת הפרק המשפטי, מסמנת הציונות הדתית את קווי היסוד שבלעדיהם לא תראה את עצמה חלק מהקואליציה העתידית. על פי סקרים שפורסמו לאחר סגירת הרשימות, המפלגה בראשות סמוטריץ' צפויה לקבל 6 מנדטים ברוב הסקרים, כאשר בסקר אחד היא זכתה ל-5 מנדטים בלבד.