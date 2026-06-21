חשד לרצח: בת 60 נמצאה ללא רוח חיים בביתה; בעלה פונה במצב קשה

חשד לרצח באשדוד: אישה כבת 60 אותרה הבוקר (ראשון) ללא רוח חיים בביתה ברחוב יהושפט המלך באשדוד, ומותה נקבע במקום. בעלה, כבן 65, פונה במצב קשה ולא יציב לבית החולים כשהוא עם סימני חתכים בגפיים.

כוחות ההצלה שהוזעקו לזירה קיבלו דיווח על "אירוע אלימות". כונני הצלה דרום הפארמדיק אוראל אסולין יחד עם החובשים חיים גלבשטיין ואנטול דיקשטיין סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו באישה כבת 60 שוכבת בדירה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה וסובלת מחבלת ראש וסימני אלימות. למרבה הצער עקב הפציעות הקשות ממנה סבלה, פארמדיק מד"א נאלץ לקבוע את מותה במקום.

"בנוסף, מהמקום פונה הבעל כשהוא בהכרה, עם סימני חתכים בגפיים ובמצב קשה ולא יציב לחדר הטראומה במרכז הרפואי אסותא בעיר".

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות מותה של אישה בשנות ה-60 לחייה, שנמצאה ללא רוח חיים בדירה באשדוד כשעליה סימני אלימות.

"שוטרי תחנת אשדוד וחוקרי הזיהוי הפלילי שהוזעקו למקום החלו בביצוע פעולות חקירה לצד איסוף ראיות וביצעו את מעצרו של החשוד במעשה, בעלה של הקורבן".