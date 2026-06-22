בלשי תחנת עציון שבמרחב יהודה סגרו הבוקר (שני) מעגל עם מעצרו של צעיר בן 14 תושב ביתר עילית.

לפני כחודשיים, הצעיר נמלט כשהוא רוכב בצהרי היום על גבי קטנוע גנוב ללא רישיון נהיגה, תוך שנכנס עמו לתוך פארק משחקים. במהלך מנוסתו הוא פגע במעקה ואז נמלט רגלית.

המשטרה פתחה בחקירה ולאחר שהתבררה זהותו ונאסף מידע מודיעיני אודותיו, הגיעו אל ביתו ושם נעצר.

במהלך חיפוש שערכו בלשי המשטרה הבוקר בביתו של החשוד, אותרו מספר אקדחי 'איירסופט' ו'תחמושת' של צעצועים מסוכנים אלו ברשותו של הצעיר, כשהם מוחזקים למעשה שלא כחוק.

החשוד שנעצר הבוקר, הועבר לחקירה בתחנת עציון בגין העבירות המיוחסות לו כאמור ונוספות, ובהתאם לממצאיה יוחלט האם להאריך את מעצרו.