השריפה בסופר בבית שמש ( צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל )

חוקרי השריפות במחוז ירושלים של כבאות והצלה לישראל סיימו את בדיקת השריפה שהתרחשה לפני כשבועיים וחצי, ביום ראשון האחרון, בסופרמרקט ברמת בית שמש. על פי הממצאים שהתגלו, השריפה פרצה כתוצאה ממשחק באש גלויה של ילדים באחד מחדרי הסופרמרקט, בשעה שהעסק היה פתוח ופעיל. הסופרמרקט ממוקם בקומת הכניסה של בניין מגורים המונה שמונה קומות. צוותי הכבאות הצליחו להשתלט על האש ולמנוע את התפשטותה לדירות המגורים שמעל, והאירוע הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים.

השריפה בסופר בבית שמש ( צילום: קובי ריכטר | כבאות והצלה לישראל )

בנוסף, התברר בחקירה כי הסופרמרקט פעל ללא אישור מכבאות והצלה לישראל. מדובר בחלק מתופעה רחבה יותר של עסקים ומבנים שאינם עומדים בתקני בטיחות האש הנדרשים. כתוצאה מכך, לא היו במקום אמצעי גילוי וכיבוי אש, דבר שהיה יכול למנוע את התפשטות השריפה.

בכבאות והצלה חוזרים ומדגישים כי עמידה בדרישות הבטיחות היא תנאי הכרחי להגנה על חיי אדם ועל רכוש. הארגון פונה להורים בקריאה לשוחח עם ילדיהם על הסכנות הטמונות במשחק באש ולהרחיק מהם אמצעי הצתה. השילוב של התנהגות מסוכנת יחד עם היעדר אמצעי בטיחות עלול להסתיים, חס ושלום, באסון.