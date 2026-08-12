איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל הי"ד שנספתה במוצב נחל עוז בטבח שמחת תורה, גילה היום (יום רביעי) בראיון לרשת ב' פרטים מזעזעים על אירועי אותו יום איום. על פי דבריו, בתוך שטח המחנה בנחל עוז הסתובבו מחבלים שדיברו ביניהם בשפה הפרסית - נתון המעיד על מעורבות של גורמים נוספים במתקפה.

"בשבת השבעה באוקטובר במחנה נחל עוז הסתובבו מחבלים, באשר הם מחבלים, ודיברו, צעקו אחד לשני, בשפה הפרסית", מסר אשל בשידור, והוסיף בכאב רב: "כל יום לומדים דברים חדשים, אז הנה, גם את זה למדנו".

הפרטים, המתבססים על עדויות של אנשים שנכחו במקום בזמן המתקפה, מעלים שאלות קשות לגבי היקף המעורבות של גורמים זרים באותו יום נורא. בעוד שהציבור הורגל לראות בתוקפים פעילי חמאס מעזה, העדויות החדשות מצביעות על נוכחות של דוברי פרסית בתוך המוצב הצבאי, ומעלות שאלות מי היו אותם דוברי פרסית.

"אנשים שהיו כאן ושירתו שם"

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אשל הבהיר כי הפרטים שהתגלו הגיעו מניצולים ומאנשים ששירתו במוצב ושהו בו בעת המתקפה. "אנחנו מסתמכים על אנשים שהיו כאן ושירתו שם", אמר, כשהוא מציג את המציאות בשטח מול הדיווחים הראשוניים. "כן, אנחנו יודעים הרבה יותר משידענו אודות שבת השבעה באוקטובר בשבועות ובחודשים לאחר מכן. כן, היום אנחנו יודעים".

העובדה שבתוך מוצב מרכזי של צה"ל נשמעה השפה הפרסית, מחזקת את הערכות המודיעין לפיהן גורמים איראניים או שלוחיהם היו מעורבים באופן עמוק בהכנות למתקפה. השאלה האם גורמים אלה נכחו פיזית בשטח ביום המתקפה עצמה, נותרת פתוחה.

חדירה מודיעינית מוקדמת

מעבר לגילוי על השפה שבה דיברו המחבלים, אשל הדגיש כי הממצאים מלמדים על עומק החדירה המודיעינית של האויב עוד לפני פרוץ המלחמה. "אני מבין מהפרט הזה שאספו עלינו מידע לפני השבעה באוקטובר", הסביר. איסוף המידע המדויק על מבנה המוצב, סדר הכוחות והנהלים הפנימיים, אפשר למחבלים לפעול בתוכו באופן מדויק ומתוכנן.

הפרטים הללו לא הגיעו אליו מגורמים רשמיים, והוא מתח ביקורת על היעדר השקיפות: "זה הכל דברים שאנחנו מלקטים. אני עובד בזה, אני חי את זה. אני במשימה שרוני הטילה עליי". הפער בין הנתונים שנאספו בשטח לבין המידע הרשמי שנמסר למשפחות הוביל אותו להמשיך ולחקור את נסיבות רצח בתו באופן עצמאי.