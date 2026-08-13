פרשת היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בבירת אוסטריה, ווינה, מקבלת תפנית משמעותית. התיק הועבר לטיפול היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, ובמקביל הטיל בית המשפט צו איסור פרסום מקיף על פרטי החקירה המתנהלת.

העברת התיק ליחידת ההונאה מגיעה לאחר שגורמי הביטחון בישראל הגיעו להערכה שככל הנראה אין מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. בשעות הבוקר פנו חוקרי להב 433 לבית המשפט בבקשה להטיל צו איסור פרסום על החקירה, ובית המשפט אישר את הבקשה. נכון לעתה, קיים איסור מוחלט על פרסום פרטים נוספים בנוגע לכיווני החקירה הנבדקים בישראל.

במקביל להתפתחויות אלו, נרשמה היום (יום חמישי) תנודה חריגה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כאשר מניית בנק ירושלים ספגה ירידה חדה במיוחד.

מניית בנק ירושלים, המוסד הבנקאי שבו עבדה האם, חוותה היום ירידה חדה בבורסה. בשיא יום המסחר הגיעה הירידה לשיעור של 12.39%, כאשר השמועות סביב הפרשה יצרו אווירת חוסר ודאות בקרב המשקיעים.

הנהלת הבנק מיהרה לפרסם הודעה רשמית במטרה להרגיע את השוק. בהודעה שפורסמה נמסר: "בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו". עם זאת, הירידה החדה במניה משקפת את החשש בשוק ההון מפני השלכות אפשריות של הפרשה.

כזכור, מלי וליאל יהלומי נעלמו ביום שישי האחרון בווינה, ומאז נותק הקשר עמן לחלוטין. בני המשפחה המודאגים, השוהים בארץ, מסרו לאחרונה עדות מפורטת לחוקרי להב 433 והעבירו לידיהם את כל המידע שברשותם.

למרות כיוון החקירה הנוכחי, משפחת יהלומי מסרבת לשלול תרחישים חמורים. המשפחה דורשת מגורמי הביטחון להמשיך ולבחון ברצינות גם את האפשרות שמדובר באירוע על רקע לאומני, כל עוד האם ובתה לא אותרו בריאות ושלמות. בהודעה שפרסמה המשפחה צוין כי "אין שום בסיס לשלול אירוע על רקע לאומני", וכי ניתוק הקשר בערב שבת היה פתאומי וחריג.

במקביל, הרשויות באוסטריה ממשיכות בסריקות נרחבות ובבדיקת נסיבות ההיעלמות. משטרת ווינה מסרה כי בשלב זה אין אינדיקציה לביצוע עבירה פלילית, אך החקירה נמשכת.