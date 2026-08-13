משטרת ערד עצרה אברך מחסידות גור שתועד בימים האחרונים כשהוא מסיר מודעות ממרחב ציבורי בעיר. האברך, שתועד ביום שלישי האחרון בשעות היום כשהוא מנסה להוריד מודעה שבה הופיעו תמונות נשים, אותר על ידי המשטרה בעקבות תלונה שהוגשה.

לאחר שהתיעוד הופץ ברשתות החברתיות, הועבר החומר למשטרה והוגשה תלונה על פגיעה ברכוש ציבורי. ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, הגיב באותו יום והבהיר כי העירייה תפעל בנחישות בנושא. "לא נאפשר לאף אדם לפגוע במרחב הציבורי ולנסות להדיר נשים במרחב הציבורי", מסר.

היום (יום חמישי) התברר כי המשטרה הצליחה לאתר את האברך. הוא נחקר במשטרה ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים. בשבועות הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

ראש העיר מעיין הודה לתחנת המשטרה המקומית על הטיפול המהיר בפרשה, והדגיש כי המהלך נועד גם להרתיע מקרים דומים בעתיד.

"עיריית ערד לא תאפשר לאף גורם לפגוע במרחב הציבורי או לפעול להדרת נשים במרחב הציבורי", חזר מעיין על עמדתו. "אני קורא לכל הקהילות לכבד את כל תושבי העיר ולא לאפשר לקיצונים לפעול באלימות ובעבריינות".

האירוע מצטרף לשורה של מקרים שנרשמו לאחרונה בעיר ערד סביב סוגיות של דת ומרחב ציבורי. ראש העיר ממשיך להציג קו נחרץ כנגד פעולות שלטענתו פוגעות במרחב הציבורי העירוני.