משטרת ישראל החלה הבוקר (ראשון) בתרגיל ארצי רחב היקף, במסגרת תוכנית האימונים השנתית שלה. התרגיל, שיימשך בשעות הקרובות, מתקיים באזור הדרום, בירושלים ובאזור יהודה ושומרון, והוא נועד לשפר את היערכות המשטרה למתן מענה מיטבי במצבי חירום.

במהלך התרגיל יתרגלו כוחות המשטרה תרחישים מורכבים הכוללים מצבי חירום רב-זירתיים, אירועי פיגוע ומצבי חירום אזרחיים. מטרת התרגיל היא לשמר ולחזק את הכשירות המבצעית, המוכנות והיכולת התפעולית של כלל יחידות המשטרה בפריסה ארצית.

בין נושאי התרגיל: שיפור תהליכי הפיקוד והשליטה, חיזוק שיתוף הפעולה והסנכרון בין גופי הביטחון השונים, והפעלת כוחות בהיקף רחב.

הציבור יבחין בתנועה ערה של כוחות ביטחון, ניידות משטרה, מסוקים ורכבי חירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים במחוזות אלו. במקביל, ייתכנו חסימות נקודתיות של כבישים ושינויים זמניים בהסדרי התנועה.

המשטרה פנתה לציבור בבקשה לגלות ערנות, להישמע להנחיות השוטרים הפועלים בשטח, ולהימנע מהתקהלות שלא לצורך באזורים בהם מתקיים התרגיל.