בהודעה מפתיעה שפרסם היום (שני) הנשיא דונלד טראמפ, טען כי איראן ביקשה לקיים פגישה שתתקיים כבר מחר (שלישי) בבירת קטאר דוחא. "איראן ביקשה פגישה. היא תתקיים מחר בדוחא", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, בהודעה שעוררה גל תגובות בזירה הבינלאומית.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הוסיפה פרטים נוספים בראיון לפוקס ניוז, כאשר מסרה כי השליחים המיוחדים של הנשיא - סטיב וויטקוף וג'רארד קושנר - צפויים להשתתף בפגישה המתוכננת. על פי דבריה, השיחות הטכניות מתקיימות לצד שיחות בדרגים בכירים, וכי "טראמפ רוצה שתהליך השלום יתממש".

איראן מכחישה: התנאים לא מולאו

אולם בטהרן מספרים סיפור שונה לחלוטין. סגן שר החוץ האיראני כאזם עריב עבאדי הכחיש את הדיווחים האמריקניים, וציין כי שיחות כאלה לא אושרו. הדברים מגיעים לאחר שסבב מו"מ שהיה אמור להתקיים בשווייץ בוטל בעקבות חילופי המהלומות במצר הורמוז.

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"למרות שההתייעצויות עם קטאר נמשכות כרגיל, לא ניתן לאשר את הידיעה מכמה כלי תקשורת כי השיחות הטכניות בין הצדדים יתקיימו בדוחא", הבהיר עבאדי. הוא הוסיף כי "הסבב הראשון של השיחות הטכניות יתקיים כאשר ימולאו התנאים" - מבלי לפרט מהם התנאים הללו.

רקע מורכב: בין הבטחות לדרישות

הסתירה בין ההודעות מגיעה על רקע מורכב של מגעים ודרישות הדדיות. כידוע, נשיא איראן אישר לאחרונה כי טהרן צפויה לקבל שישה מיליארד דולר מנכסים מוקפאים בקטאר, במסגרת מזכר ההבנות שנחתם עם וושינגטון.

מנגד, בכירים במשטר האיראני מציבים תנאים קיצוניים למשא ומתן. כך למשל, עורך היומון השמרני "קאיהאן" ומקורבו של המנהיג העליון חמינאי דרש לאחרונה את הסגרתו של טראמפ לידי מערכת המשפט האיראנית - דרישה שנתפסת בוושינגטון כבלתי אפשרית.

יצוין כי קטאר משמשת כבר שנים כזירה למגעים עקיפים בין וושינגטון לטהרן, בשל יחסיה הטובים עם שני הצדדים. עם זאת, הפער בין ההצהרות האמריקניות לאיראניות מעלה סימני שאלה לגבי האפשרות להתקדמות אמיתית במו"מ.