סגן הנשיא: "טראמפ יחדש את ההפצצות אם איראן תפר את ההסכם"

סגן הנשיא האמריקני ג'יי.די ואנס הבהיר הלילה (שני) כי הנשיא דונלד טראמפ לא יהסס לחדש פעולה צבאית נגד איראן, במידה והרפובליקה האסלאמית לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית. ההצהרה החריפה הושמעה בראיון שהעניק ואנס למגיש שון האניטי ברשת פוקס ניוז, על רקע המשא ומתן המתקדם בין וושינגטון לטהראן.

"אני מכיר את הנשיא טראמפ הרבה זמן", מסר ואנס בראיון לרשת פוקס ניוז. "הייתי אומר שזה אומר לחזור ולחדש את ההפצצות. זה אפשרי. זה בהחלט יכול לקרות, והוא יעשה זאת. אני לא חושב שהוא יהסס". סגן הנשיא הוסיף כי התגובה האמריקנית עשויה לכלול גם "חזרה של המצור" על איראן.

"כל הקלפים בידיים שלנו"

ואנס התייחס לחוסר היציבות המאפיין את המשטר בטהראן, וציין כי גם מדינות המפרץ הפכו לזהירות ביותר כלפי איראן. "גם הם לא מאמינים לשום דבר", הבהיר סגן הנשיא בהתייחסו לבעלות בריתה של ארה"ב באזור. "הם לא בטוחים. הם לא מתכוונים לחזות מה האיראנים יעשו בעוד חמש שנים מהיום, אבל הם כן רואים כאן הזדמנות אמיתית".

כשנשאל כיצד תגיב ארצות הברית במקרה שאיראן לא תקיים את מחויבויותיה, הבהיר ואנס כי טהראן תפסיד מיד את כל ההטבות הכלכליות. "אם הם לא יעשו את מה שהם הבטיחו לעשות, הם לא יפיקו שום תועלת מהעסקה", הדגיש. "כמו שהנשיא נוהג לומר – כל הקלפים נמצאים בידיים שלנו. הכלכלה שלהם תישאר במצב קשה מאוד אם הם לא יקבלו את ההקלות שהם זקוקים להן כדי להתקדם".

המטרה: שינוי התנהגות, לא החלפת משטר

בסיום דבריו, התייחס סגן הנשיא ליעדי הממשל האמריקני מול איראן. לדבריו, המטרה הסופית של הנשיא טראמפ אינה החלפת השלטון בטהראן, אלא יצירת שינוי בהתנהגותה של הרפובליקה האסלאמית. "הוא רוצה שאיראן תהיה מדינה נורמלית", סיכם ואנס. "הם פשוט חייבים להתחיל להתנהג בהתאם".

ההצהרות מגיעות על רקע מזכר ההבנות שגובש בין שתי המדינות, הכולל הארכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז והסרת מוקשים, בתמורה להסרה הדרגתית של המצור הימי האמריקני והקלה בסנקציות על ייצוא הנפט האיראני.