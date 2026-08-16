יוסף חדאד ( צילום: באדיבות )

המערכת הפוליטית מתחילה להתחמם לקראת הבחירות לכנסת ה-26: פעיל ההסברה הבולט יוסף חדאד עומד מאחורי בקשת רישום של מפלגה חדשה תחת השם "ישראל אמיצה", כך נחשף לראשונה באתר ynet. על אף ששמו של חדאד אינו מופיע ברשימת המייסדים הפורמלית שהוגשה לרשם המפלגות, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי מדובר בפלטפורמה פוליטית שהוקמה מטעמו.

במסגרת בדיקת האפשרויות להשתלבותו בזירה הציבורית - שכללה באחרונה גם דיווחים על היתכנות לשריון בליכוד - מקיים חדאד שיחות ומגעים לחיבור פוליטי עם מפקד חטיבת גבעתי לשעבר, תא"ל במיל' עופר וינטר, שבוחן גם הוא הקמת מסגרת עצמאית. כזכור, בשנתיים האחרונות חיזרו אנשיו של נפתלי בנט אחר חדאד, אך הוא סירב להצעות להצטרף למפלגתו של ראש הממשלה לשעבר. ארבע מטרות מרכזיות: מהסברה תקפית ועד שינוי קונספציה עיון במסמכי היסוד של מפלגת "ישראל אמיצה" חושף ארבע מטרות רשמיות, המהדהדות באופן בולט את המסרים אותם הוביל חדאד בשנים האחרונות: פרסום ראשון: נציגי ש"ס מקומיים עוברים למפלגה חרדית חדשה דוד קליין | 14.08.26 טראמפ שאל את נתניהו על מצבו בסקרים – התשובה הייתה מביכה ישראל גרוס | 14.08.26 ביצור עוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל: ביצור מעמדה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמעצמה אזורית עצמאית מובילה, ניווט המדינה מתוך עוצמה ונחישות ואומץ ישראלי אל מול כל איום, והובלת מדיניות אקטיבית שתבטיח את עתידה וביטחונה לדורות קדימה. תפיסת ביטחון מזרח-תיכונית: הובלת מדיניות ביטחונית תקיפה המבוססת על הבנה מעמיקה של המנטליות המזרח-תיכונית. המפלגה מצהירה כי תפעל לשינוי הקונספציה הביטחונית תוך יצירת איזון נכון בין היותה של ישראל מדינה מערבית ומתקדמת לבין מעמדה כמדינה חזקה ומרתיעה המוקפת אויבים ומבינה היטב את "שפת האזור". חזית הסברה אסטרטגית בינלאומית: כינון מערך הסברה לאומי קבוע, יוזם, התקפי ולא מתנצל, אשר יהווה חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל. הובלת המערכה על התודעה הבינלאומית, הצגת צדקת הדרך של ישראל וחשיפת שקרי האויב בכל הזירות והפלטפורמות ברחבי העולם. חיזוק החוסן הלאומי: קידום השותפות בחברה הישראלית מתוך מטרה להבטיח את המשכיות המדינה לדורות הבאים, תוך מתן דגש חברתי ותכנון אסטרטגי ארוך טווח.

עופר וינטר ( צילום: Flash90 )

רשימת המייסדים והמגעים עם וינטר

לפי רשימת המייסדים והחותמים הראשונית שהוגשה לרשם המפלגות, נמנים בין היתר תושבים מראש העין, תל אביב (שדרות נורדאו) וכן מהיישוב כפר סמיע שבצפון, ביניהם לורינה חטיב ושהרבאן אבראהים. בעוד כשלושה שבועות ייסגרו הרשימות המתמודדות לכנסת ה-26, מה שמחייב את השחקנים השונים לקבל החלטות סופיות.

וינטר (55), שנחשב לאחת הדמויות המבוקשות ביותר בקרב מפלגות הימין, שומר לפי שעה על עמימות בנוגע לצעדיו וצפוי להכריע על דרכו לקראת סוף חודש אוגוסט. בימים האחרונים התכנסו פעילים ורבנים בנחלים לדון בעתיד המחנה הדתי לאומי, כאשר וינטר היה אורח מרכזי במפגש.

כזכור, בחודשים האחרונים התבטא וינטר בנושא גיוס בני הישיבות בצורה שעוררה ביקורת בציבור החרדי. "לימוד התורה ותורת ישראל שלנו הוא יסוד חשוב מאוד", אמר, אך הוסיף כי "לא כל מי שלובש שחור-לבן לומד תורה". הוא גם תקף את נציגי המפלגות החרדיות וטען כי הצבא כשל בשילוב החרדים.

"חדאד ימשיך לפעול לטובת מדינת ישראל"

מטעמו של עופר וינטר נמסר בקצרה: "סבלנות". מטעמו של יוסף חדאד נמסר בתגובה: "חדאד לא הסתיר שהוא שוקל כניסה לחיים הפוליטיים ועוסק ברעיון הזה בתקופה האחרונה, מקיים שיח ופגישות עם דמויות שונות ובוחן את צעדיו. חדאד חזר ממסע הסברה בארה"ב והוא ימשיך לפעול לטובת מדינת ישראל בכל דרך".

יצוין כי בחודשים האחרונים נערכו סקרים ראשוניים שמנבאים למפלגה בראשותו של חדאד כוח משמעותי של ארבעה מנדטים - נתון שעשוי לשנות את פני המפה הפוליטית לקראת הבחירות הקרובות. בשלב מסוים קיבל חדאד גם פנייה ממפלגה קיימת אחרת, בה הוצע לשריין לו מקום במפלגה, אך הוא סירב והשיב כי הוא מתכוון לרוץ באופן עצמאי.