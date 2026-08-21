ליל שישי דרמטי: נכד ראש הישיבה נעצר והוסגר למשטרה צבאית

( צילום: doovidl )

בהמשך לגל המעצרים של בני ישיבות, נעצר אתמול (ליל שישי) מוטי מישקובסקי, תלמיד ישיבת "נתיבות יצחק" בתל אביב, באזור יער בן שמן, ולאחר מכן הוסגר לידי המשטרה הצבאית.

מישקובסקי, שלמד בעבר בישיבת בית מתתיהו ועבר לאחר מכן ללמוד בישיבת "נתיבות יצחק" בראשות הרב לאו בתל אביב, הוא נכדו של הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת גאון יעקב ויו"ר הוועדה הרוחנית של העיתון "יתד נאמן". המעצר מעורר עניין רב בציבור הליטאי, בשל זהותו המשפחתית של הבחור והשתייכותו לישיבות המזוהות עם הזרם הליטאי המרכזי. הבחור נעצר באזור יער בן שמן, בסמוך לצומת בית גמזו. בעקבות המעצר יצאה קריאה להגיע למקום ולמחות, אולם המוחים לא הצליחו להגיע לאזור שבו הוחזק הבחור. אברך מרמות נעצר ונכלא – מכריו זועקים: "נפל בין הכיסאות" חיים כהן | 17.08.26 לאחר מכן הועבר מישקובסקי למחסום מכבים, שם הוסגר על ידי צוות מתנ"א שפלה לידי המשטרה הצבאית.

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לאחר שנודע כי מישקובסקי הועבר למחסום מכבים, הגיעו למקום עשרות בחורים ואברכים שמחו נגד הסגרתו. במשך כשעה התקיימה במקום הפגנה, שבמהלכה התפתחו עימותים בין המפגינים לבין כוחות המשטרה והחיילים ששמרו במחסום.

ההפגנה גרמה לעומסי תנועה כבדים ולפקקים באזור, ובמהלך האירועים סגרה המשטרה לתנועה את כביש 433 מצומת שילת ועד לכביש בגין.

נודע כי לאחר שהוסגר לידי המשטרה הצבאית, צפוי מישקובסקי להיות מובא היום (שישי) בפני שופט שידון בעניינו. במקביל, בכירים ב"דגל התורה" פועלים בניסיון להביא לשחרורו.

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ההסגרה מגיעה ימים ספורים לאחר שביום שלישי האחרון דרשה היועצת המשפטית לממשלה להחריף את האכיפה כלפי עריקים חרדים, להרחיב בהקדם את צעדי האכיפה הכלכליים האישיים, וכן שצה"ל והמשטרה יחזרו לבצע מבצעים יזומים ומעצרים.

על פי הנתונים, בציבור החרדי ישנם כיום כ-50 אלף משתמטים ועוד כ-31 אלף עם צו 12. בשנה האחרונה בוצעו 860 מעצרים, 244 עוכבו בידי המשטרה ו-1,528 עוכבו בנתב"ג ובמעברי הגבול. מתחילת השנה הוגשו 34 כתבי אישום. לפי הנתונים שהוצגו, כ-80% מהחרדים חייבי הגיוס עדיין אינם מתגייסים.

במקביל, לפי ארגוני הסיוע לבחורי הישיבות והאברכים, למעלה מ-44 צעירים חרדים המוגדרים עריקים צפויים לשהות במהלך השבת הקרובה בכלא הצבאי.

בימים האחרונים הצטרפו למספר זה גם חסידי ברסלב שהסגירו את עצמם, בין היתר על רקע רצונם להסדיר את מעמדם לקראת הנסיעה לאומן לראש השנה.