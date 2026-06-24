"בני הישיבות נרדפים בעוון לימוד תורה"; הראשון לציון מוחה בכאב

אמש התקיים בישיבת 'חזון עובדיה' מעמד סיום מסכת סוכה שנלמדה בין כותלי הישיבה, לצד ציון הדפסת קובץ מאמרים וחידושים שהעלו על הכתב בני הישיבה ורבניה. במעמד השתתף נשיא הישיבה ומייסדה הראש״ל הגאון רבי יצחק יוסף, ראש הישיבה הרה״ג רבי רחמים יוסף, רבני הישיבה הרה״ג נתן דמגיאן, הרה״ג רבי אריה נגר, הרה״ג רבי יוסף חיים סויסה אשר מלווה את הישיבה, ועוד.

את המשא המרכזי נשא הראש״ל הגאון רבי יצחק יוסף, שעמד בדבריו על חשיבות לומדי התורה ועל הצורך לייקרם דווקא בימים אלה. בדבריו העלה הראשל"צ זיכרונות מימי הקמת הישיבה, כאשר אביו מרן הגאון רבי עובדיה זצ"ל מגיע מידי שבוע למסור שיעור בישיבה ומסר נפשו על הקמתה ואחזקתה מידי חודש מכיסו הפרטי, ועל מסירות נפשה של אשת חבר הרבנית מרגלית יוסף ע״ה, אשר תרמה את כל חסכונותיה לטובת הקמת הישיבה.

בדבריו אמר הראש״ל: ״כאשר כיום קמים לרדוף את עולם התורה ואת לומדי התורה, יש להתבונן ביחס של דורות עברו אל התורה ולומדיה. מרן לימד אותנו כל חייו כי תורה למעלה מהכל, ולומדי תורה הם החשובים ביותר. לכן יש לפעול בכל דרך להסדרת מעמדם של לומדי התורה. חוק יסוד לימוד תורה כשמו כן הוא, לימוד התורה הוא היסוד של העם היהודי, וכדברי רבי סעדיה גאון ׳אין אומת ישראל אומה אלא בתורותיה׳. לכן יש לפעול בכל דרך לייקר את התורה ולומדיה ולהסדיר את מעמד בני הישיבות הנרדפים בעוון לימוד תורה רח״ל״.

המעמד נחתם באמירת תהילים לישועת עם ישראל ולהצלתם של לומדי התורה מיד רודפיהם, כאשר בני הישיבה בתחושת התרוממות וסיפוק בסיום מסכת סוכה ובדברי החיזוק שרוממו את רוחם והעלו על נס את חשיבות התורה ולומדיה.