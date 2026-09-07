ראש הישיבה הגאון רבי חיים פיינשטיין הגיע לישיבת 'אמרי חכמה' העומדת תחת נשיאותו, ומסר שיחת חיזוק והתעוררות לקראת הימים הנוראים. ראש הישיבה הגאון רבי מרדכי שפירא, רבני הישיבה ובני הישיבה קיבלו את פניו בכבוד רב, והמעמד כולו עמד בסימן ההכנה הרוחנית לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.

הגר"ח פיינשטיין עמד בדבריו על גודל מעלת הימים הנוראים, ועל האחריות המוטלת על בן תורה לנצל את התקופה הנשגבה להתבוננות פנימית, לתיקון המעשים ולהתחזקות בעבודת השם יתברך.

ראש הישיבה הדגיש בפני בני הישיבה שלא די בתחושת התעוררות רגעית, אלא יש להפוך את ימי הרחמים והסליחות לתהליך אמיתי של שינוי והתעלות. "עיקרה של ההכנה לימים הנוראים היא הרצון להיות אדם טוב יותר, בן תורה טוב יותר ועובד ה' טוב יותר", כך עורר בדבריו.

עוד הדגיש הגר"ח פיינשטיין כי כוחו של בן תורה טמון ביכולתו לנצל את ימי אלול והימים הנוראים לבניית קבלות אמיתיות, מתוך יישוב הדעת והתמדה, ולא מתוך התלהבות חולפת בלבד.

דברי החיזוק התקבלו בהתרגשות רבה בקרב בני הישיבה, שישבו קשובים לאורך כל המעמד. בסיום בירך הגר"ח פיינשטיין את ראשי הישיבה ואת בני התורה שיזכו להיכתב ולהיחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום, ויזכו לשנה של עלייה בתורה, ביראת שמים ובהצלחה בכל העניינים.

השיחה הותירה רושם עמוק על בני הישיבה והוסיפה נדבך משמעותי לאווירת ההכנה לקראת הימים הקדושים, כאשר בישיבת 'אמרי חכמה' ממשיכים בהכנות הרוחניות לקראת ראש השנה ויום הכיפורים.