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תיעוד משטרתי

בזמן ריצוי עבודות שירות: נתפס על אותה עבירה בדיוק

תושב בועיינה נוג'ידאת בן 26 נעצר לאחר שנתפס נוהג ברכב למרות פסילתו, בעת שהיה אמור למצוא בעבודות שירות כחלופת מאסר על עבירת נהיגה בפסילה קודמת • רחפן משטרתי תיעד את הנסיעה

התיעוד מהרחפן: המעקב והמעצר
התיעוד מהרחפן: המעקב והמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי המחוז הצפוני ביצעו ביום שני האחרון, בשעות הלילה, מעצר של תושב בועיינה נוג'ידאת בן 26 שנתפס נוהג ברכבו למרות שרישיונו נפסל על ידי בית המשפט. התושב מרצה בימים אלו עבודות שירות כחלופה למאסר בגין עבירת נהיגה בפסילה קודמת, ונתפס מבצע את אותה עבירה בדיוק בזמן ריצוי העונש.

הפעילות המשטרתית התבצעה לאחר שהמשטרה קיבלה מידע על כך שהתושב ממשיך לנהוג למרות הפסילה. כוחות משטרה מהמחוז הצפוני נפרסו באזור היישוב בשיתוף אגף התנועה ויחידת הרחפנים של מחוז צפון. צוות הרחפנים עקב אחר הנהג מהאוויר מרגע שעלה לרכבו ותיעד את נסיעתו ביישוב.

כעבור מספר דקות, כאשר הנהג חשד שהוא מזהה נוכחות משטרתית, הוא עצר את רכבו על המדרכה ויצא דרך מושב הנוסע בניסיון להטעות את כוחות הביטחון. הנהג נעצר לחקירה, ובתום חקירה מהירה הוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט לתעבורה בנוף הגליל - נצרת, יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

נהיגה בפסילהמשטרת ישראלעבודות שירותבועיינה נוג'ידאת

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