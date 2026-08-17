כוחות משטרה וחבלנים הוזעקו הבוקר (יום שני) לשכונת מגורים בעיר נהריה, לאחר שהתקבל דיווח במוקד 100 על חפץ חשוד שהונח על גבי רכב. החפץ עורר חשד שמא מדובר במטען חבלה.

שוטרי תחנת נהריה וחבלני מחוז חוף הגיעו למקום, סגרו את האזור והרחיקו סקרנים שהגיעו לזירה. לאחר בדיקה מקיפה של החפץ החשוד, התברר כי מדובר במטען דמה בלבד.

דובר המשטרה מסר: "שוטרי תחנת נהריה וחבלני מחוז חוף מטפלים כעת בחפץ חשוד שאותר בעיר נהריה, זאת בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 אודות חפץ חשוד שאותר במקום. השוטרים סגרו את הזירה ומרחיקים סקרנים לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו".

המשטרה פנתה לציבור בבקשה להתרחק מהאזור, להישמע להנחיות השוטרים בשטח, ולדווח מיד למוקד 100 בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד.