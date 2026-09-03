משטרת המחוז הצפוני עצרה השבוע גבר בן 65 תושב בית שאן, החשוד בהצתת קרטונייה בחניון של מרכז מסחרי בעיר. ההצתה גרמה לנזק רכושי כבד המוערך בעשרות אלפי שקלים. החשוד הובא לחקירה במשטרה, ושופט הורה על הארכת מעצרו.

האירוע אירע ביום שלישי שעבר, כאשר דיווחים הגיעו למוקד 100 של המשטרה ולמוקד כבאות והצלה על קרטונייה בוערת בחניון מרכז מסחרי בבית שאן. צוותי כיבוי שהגיעו למקום פעלו לכיבוי השריפה, אך הקרטונייה נשרפה כליל. בנוסף, עגלות נגררות עמוסות ברכוש שהיו חונות בסמוך נפגעו אף הן מהאש.

לאחר שהאש כובתה, הגיעו חוקרים מהמשטרה לבחון את הנסיבות. חוקרי זיהוי פלילי סרקו את השטח ואספו ראיות, ובמקביל נבדקו הקלטות ממצלמות האבטחה באזור. בתיעוד זוהה אדם חשוד שהדליק את האש.

למחרת, לאחר פעילות חקירתית, הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לאתר את החשוד. ביום רביעי נעצר תושב בית שאן בן 65 בחשד למעורבות בהצתה. בית המשפט הורה על הארכת מעצרו, והפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום יחד עם בקשה למעצר עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת.