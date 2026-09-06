בית משפט השלום בירושלים האריך היום (יום ראשון) את מעצרו של תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות של חברת "פרינוק". החשוד נעצר בתחילת השבוע במסגרת חקירה שנמשכת כחודשיים, ובית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום רביעי הקרוב.

בדיון שהתקיים בבית המשפט, מסר נציג היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים כי "אנחנו טוענים שהמשיב מעורב באופן מכוון ובאופן יחסית קרוב לאירוע ההרעלה". השופט קבע כי "חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל כדי סיכון חיים, טיפול רשלני בתרופות וגניבה".

השופט הדגיש את חומרת המקרה: "המשיב חשוד בכך שהיה מעורב בהרעלה מכוונת של מוצרי מזון לתינוקות ופעוטות. המסוכנות ברורה מאליה". כמו כן ציין השופט כי "נדרשות עשרות פעולות חקירה ובהן פעולות בנות שיבוש", מה שמצדיק את המשך המעצר.

בית המשפט קבע כי החשוד ייבדק על ידי פסיכיאטר בית המעצר או הפסיכיאטר המחוזי, בעקבות טענת עורך דינו לכך שהוא חולה במאניה דיפרסיה. עם זאת, בדיקה ראשונה שנערכה לחשוד מצאה כי הוא כשיר למעצר.

כזכור, הפרשה פרצה לפני כחודשיים כאשר ארבעה פעוטים פונו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם תסמיני ישנוניות וחולשה חריגים. בדיקות מעבדה מקיפות שביצע משרד הבריאות חשפו ממצאים מדאיגים: בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מהמותג "פרינוק" שנרכשו בשני סניפי רשת "זול ובגדול" בירושלים, נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה חזקות ממשפחת הבנזודיאזפינים.