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פעילות אכיפה

כמות בלתי נתפסת: גז פיראטי נתפס ביישובים הדרוזים

בלשי להב 433 תפסו בלוני גז שיובאו מאיו"ש ואוחסנו ללא רישיון ואמצעי בטיחות בעוספיא ובדלית אל כרמל • החשוד שיווק את הבלונים ללקוחות ללא בדיקות תקינות

התפיסה המשטרתית | צפו
התפיסה המשטרתית | צפו| צילום: צילום: דוברות המשטרה

בלשי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאל"כ) בלהב 433 תפסו מעל חצי טון של בלוני גז פיראטיים, במסגרת חקירה מתמשכת של סחר בלתי חוקי בגז המיובא מאיו"ש. הפעילות בוצעה בשיתוף יס"מ חוף ומנהל הגז, כאשר החיפושים נערכו בביתו של חשוד בעוספיא ובמחסן בדלית אל כרמל.

על פי החשד, החשוד מייבא בלוני גז מאיו"ש ומאחסן אותם מאחורי ביתו ובמחסן, ללא רישיון מתאים וללא אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי חוק. דוברות המשטרה ציינה כי האחסון מתבצע "בצורה מסוכנת" המסכנת את הסביבה הקרובה. בנוסף, החשוד משווק את בלוני הגז ללקוחות מבלי שעברו את בדיקות הבטיחות והתקינות הנדרשות, דבר היוצר סכנה ממשית למשתמשים.

כלל בלוני הגז שנתפסו הוחרמו והועברו לחזקת מנהל הגז. התיק מנוהל על ידי יאל"כ להב 433, והוא חלק ממאמץ מתמשך של רשויות האכיפה להתמודד עם תופעת הגז הפיראטי בצפון הארץ.

זו אינה הפעם הראשונה שרשויות האכיפה מתמודדות עם פעילות בלתי חוקית באזור. לפני מספר שנים נעצרו חשודים מדלית אל כרמל בחשד לסחיטה של חברה קבלנית שזכתה במכרז להקמת חווה סולארית, כאשר במסגרת מעשי הסחיטה הוצתה חווה סולארית ונגרמו נזקים בשווי מיליון וחצי שקלים.

המשטרה פועלת בשנים האחרונות נגד תופעת הגז הפיראטי, המהווה סכנה כפולה - הן מבחינת הבטיחות הציבורית והן מבחינת הפגיעה במשק. בלוני גז שלא עברו בדיקות תקינות עלולים להוביל לתאונות חמורות, בעוד הסחר הבלתי חוקי פוגע בחברות הגז הלגיטימיות ובהכנסות המדינה.

להב 433עוספיאדלית אל כרמלגז פיראטי

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