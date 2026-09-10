5 פלסטינים הוסתרו בתא מטען במעבר רנטיס | כך נחשפו

מבצע אכיפה של שוטרי מחוז ש"י הסתיים אתמול (יום רביעי) בתפיסת חמישה שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתא המטען של רכב במעבר רנטיס. הפעילות בוצעה על בסיס מידע מודיעיני שהגיע לשוטרי תחנת אריאל ממרחב שומרון, וחשפה ניסיון מתוכנן להבריח פלסטינים תושבי איו"ש לשטח ישראל.

על פי הפרטים שנמסרו מדוברות המשטרה, השוטרים פעלו לאיתור רכב חשוד מסוג 'משטובה' שעל פי החשד שימש להברחת שוהים בלתי חוקיים תמורת תשלום כספי. כאשר הרכב הגיע למעבר רנטיס, פעלו השוטרים לעצור אותו לצורך בדיקה.

במהלך הבדיקה, פתחו השוטרים את תא המטען ואיתרו בתוכו חמישה שוהים בלתי חוקיים, תושבי איו"ש, שהוסתרו שם במטרה להבריחם לשטח ישראל. הנהג החשוד, תושב יפו כבן 20, נעצר במקום. בחיפוש שנערך ברכב נתפס כסף מזומן בסכום של אלפי שקלים.

מעצרו של הנהג החשוד הוארך עד למחר. חמשת השוהים הבלתי חוקיים הובאו במהלך היום לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, באופן יזום וממוקד, נגד עבירות הברחת השוהים הבלתי חוקיים לשטחי המדינה, תוך מעצר המעורבים ומיצוי הדין עמם, במטרה להגן על ביטחון הציבור ולשמור על הסדר והחוק".