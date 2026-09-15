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פעילות מג"ב איו"ש

רגע לפני החג: שני רכבים גנובים אותרו בכפר עקב

לוחמי מג"ב איו"ש פעלו ביום שישי בכפר עקב ואיתרו שני רכבים מסוג טויוטה שנגנבו מאזור המרכז | הבעלים עודכנו על המציאה עוד לפני כניסת ראש השנה

לוחמי מג"ב מעדכנים את הבעלים
לוחמי מג"ב מעדכנים את הבעלים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

ביום שישי, סמוך לכניסת ראש השנה, יצאו לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד רמה לפעילות בכפר עקב, לאחר שהתקבלה אינדיקציה מודיעינית על כלי רכב גנובים השוהים במקום.

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים שני כלי רכב מסוג טויוטה. בדיקה שנערכה במקום העלתה כי שני הרכבים נגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז.

הלוחמים חילצו את שני כלי הרכב מהשטח והעבירו אותם לתחנת בנימין לצורך טיפול והשבתם לבעליהם החוקיים.

עוד לפני כניסת החג יצרו הלוחמים קשר עם בעלי הרכבים ועדכנו אותם על איתור רכושם.

הרכבים שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)
הרכבים שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)
הרכבים שאותרו (צילום: דוברות המשטרה)
גניבת רכביםכפר עקבמג"ב איו"ש

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