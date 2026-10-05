שני קטינים בני 15, תושבי אשדוד, נעצרו בסוף השבוע האחרון בחשד שהיו מעורבים בהשלכת בקבוקי תבערה לעבר ניידת פיקוח עירוני ולעבר ניידת משטרה.

האירוע החל כאשר הגיע דיווח למוקד תחנת המשטרה באשדוד על השלכת בקבוק תבערה לעבר ניידת פיקוח עירוני שחנתה בעיר. כוחות משטרה הגיעו למקום, והמשטרה פתחה בחקירה שכללה איסוף ממצאים פיזיים ופורנזיים מהשטח וביצוע פעולות חקירה גלויות וסמויות.

בחסדי שמים, לא היו נפגעים באירוע ולא נגרם נזק לרכב הפיקוח.

במהלך החקירה התברר כי שני הנערים חשודים גם באירוע נוסף שבו הושלך בקבוק תבערה לעבר ניידת משטרה. גם באירוע זה, בחסדי שמים, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק.

לאחר גיבוש החומר הראייתי וזיהוי החשודים, פשטו שוטרי תחנת אשדוד על מקומות הימצאם של שני הנערים, עצרו אותם והעבירו אותם לחקירה בתחנה.

המשטרה הגישה בקשה לבית המשפט להאריך את מעצרם של שני הקטינים כדי לאפשר את השלמת החקירה ומיצוי הדין. המשטרה פרסמה תמונה של שני הצעירים החשודים, כשפניהם מטושטשים ואזיקים בידיהם.

משטרת ישראל הדגישה כי היא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בכוחות הביטחון ובאנשי הפיקוח העירוני, ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים בעבירות אלימות חמורות ומסכנות חיים.