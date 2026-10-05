היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 השלימה חקירה מקיפה בעניין הבחירות המקומיות בעכו שנערכו בפברואר 2024, והעבירה את החומר להחלטת פרקליטות מחוז חיפה. במוקד החקירה נמצאים ראש העיר לשעבר עמיחי בן שלוש וסגנו איתמר סונינו, יחד עם חשודים נוספים.

על פי הממצאים שנאספו בחקירה הגלויה והסמויה, בתקופה שקדמה לבחירות העבירו בן שלוש ואנשיו תשלומים ישירים למצביעים במטרה להבטיח את בחירתו מחדש. החשדות העיקריים המיוחסים למעורבים כוללים עבירות של לקיחה ומתן שוחד, שוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים חמורה.

מהחקירה עולה כי השיטה כללה לכאורה חלוקת טובות הנאה מגוונות, הבטחות למשרות ציבוריות והתחייבויות להטבות שונות לגורמים קרובים – כל זאת בתמורה ישירה לסיוע פעיל בגיוס תומכים ומצביעים לקמפיין הבחירות.

הבחירות החוזרות בעכו נערכו בעקבות פסק דין יוצא דופן של בית המשפט העליון, שקבע כי המערכת השלטונית בעיר נגועה בחשדות חמורים לשוחד. השופט עופר גרוסקופף קבע כי הניצחון בבחירות הקודמות הושג באמצעות מארג ראייתי של קניית קולות, חלוקת טובות הנאה והבטחות לפעילים.

סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי, תמר נאות-פרי, קבעה כי היקף הפגמים היה נרחב עד כדי כך שמספר הקולות שהושגו שלא כדין עולה באופן משמעתי על הפער שהכריע את התוצאה. בעקבות פסק הדין, חויב בן שלוש בהוצאות משפט כבדות ונקבע כי יש לערוך בחירות חוזרות.

בבחירות החוזרות שהתקיימו במרץ 2024, זכה אוהד שגב בניצחון גורף עם כ-60% מהקולות, לעומת כ-40% שקיבל בן שלוש. שגב אמר אז: "אני מודה לתושבי עכו על האמון הגדול שנתנו בי. זהו ניצחון של דרך, של אחדות ושל רצון אמיתי לשנות ולהצעיד את העיר קדימה".