לילה קטלני נוסף במגזר הערבי: שני גברים נורו למוות הלילה (מוצאי שבת) בשני אירועים נפרדים בצפון הארץ. גבר כבן 50 נורה למוות בדיר חנא שבגליל התחתון, ובאירוע נוסף באום אל-פחם נהרג גבר כבן 30 ופצוע נוסף בן 38 במצב בינוני.

על פי הודעת דוברות המשטרה, הרקע לשני האירועים הוא פלילי, והנסיבות המדויקות נמצאות בבדיקה. כוחות משטרה הגיעו לשתי הזירות ופתחו בחקירה נרחבת לצד איסוף ראיות במקום.

"פציעותיו היו משמעותיות"

נזיה סלייח, פרמדיק במד"א שהגיע לזירת הרצח בדיר חנא, תיאר את הרגעים הקשים: "ראינו את הפצוע מחוסר הכרה ברכבו, וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

באום אל-פחם התרחש אירוע דומה, כאשר שני גברים נפגעו מירי. חובש בכיר במד"א יוסף גבארין וחובש מד"א סלים סעד, שהגיעו לזירה, סיפרו: "ראינו שני פצועים בתוך רכב, כשאחד מהם מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו".

"ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו", הוסיפו הצוותים. "במקביל, הענקנו טיפול רפואי לפצוע השני, גבר בן 38 שנפצע במצב בינוני, ופינינו אותו לבית החולים העמק בעפולה".

שרשרת אירועי אלימות

שני אירועי הרצח הלילה מצטרפים לשרשרת ארוכה של אלימות קטלנית במגזר הערבי.

נתונים שפורסמו לאחרונה על ידי משרד האוצר מצביעים על תמונת מצב מטרידה: שיעור הרצח בחברה הערבית בישראל עומד על 11.9 מקרים לכל 100,000 תושבים - נתון הגבוה פי 20 משיעור הרצח בקרב יהודי ישראל.