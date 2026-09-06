מפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הודיעה היום על הצטרפותה של אשת החינוך והיזמת החברתית עדי אלטשולר לשורותיה. מעבר להצבתה ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות, הוכרזה אלטשולר כמועמדת הרשמית מטעמה לתפקיד שרת החינוך בממשלה עתידית.

במפלגה הדגישו כי גיוסה של אלטשולר תואם את הקו המוביל של הרשימה, המחפש אנשי עשייה מהשטח. "עדי היא דוגמה מופתית לנשים ולגברים ש'ישר!' מחפשת – אזרחי מופת עם הוכחות של יוזמות מוצלחות, שייקחו חלק בקבלת ההחלטות המכריעות ביותר בחברה הישראלית", נמסר מהמפלגה.

ההצטרפות מגיעה בעת שהמפלגה מרחיבה את שורותיה בדמויות בולטות נוספות. בשבועות האחרונים הצטרפו למפלגה היזם שיראל חוגג, יפה טבג'ה מאשקלון, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן שאול מרידור וראשת המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן. כמו כן, הודיע היום ח"כ חילי טרופר על הצטרפותו לרשימת איזנקוט יחד עם שירה שפירא ואליסף פרץ, לאחר פירוק מפלגת 'בית ציוני'.

מנערה מתנדבת לכלת פרס ישראל

אלטשולר, ילידת 1986 תושבת הוד השרון, פועלת מזה למעלה משני עשורים בעשייה חינוכית וחברתית פורצת דרך בישראל ובעולם. דרכה החברתית החלה בגיל 12 כמתנדבת באיל"ן וכחונכת אישית של כפיר קובי, פעוט עם שיתוק מוחין.

הקשר העמוק עם כפיר ומשפחתו הוביל אותה בשנת 2002, בגיל 16 בלבד ובמסגרת ארגון המנהיגות LEAD, להקים יחד עם עודד אורלב ואימו של כפיר, קלאודיה קובי, את תנועת הנוער 'כנפיים של קרמבו' – תנועת הנוער הראשונה בישראל לצעירים עם צרכים מיוחדים. התנועה, שמשלבת חניכים מכל קשת הלקויות בגילאי 7–22 עם בני גילם מהחינוך הכללי, התרחבה לסניפים בכל רחבי הארץ ואף זכתה למעמד מייעץ רשמי באו"ם.

אלטשולר כיהנה כמנכ"לית ויו"ר התנועה עד 2009, וכנשיאתה עד שנת 2014. בשנת 2010 יזמה יחד עם בן זוגה נדב אמבון את המפגש הראשון בסלון ביתם, שהתפתח לתופעה לאומית ובינלאומית תחת השם 'זיכרון בסלון'. המיזם מפגיש כיום למעלה משני מיליון מארחים ומתארחים מדי יום שואה לשיח אישי ובלתי אמצעי עם ניצולים.

בין השנים 2013–2017 ניהלה את מערך החינוך של ענקית הטכנולוגיה Google בישראל (Google for Education). בשנת 2017 ייסדה את עמותת 'אינקלו – בתי ספר וגנים מכילים', המקדמת מודל לשילוב מלא של ילדים מכל המגזרים והיכולות בתוך מערכת החינוך הציבורית, תוך פתיחת מוסדות מכילים רשמיים ברחבי המדינה.

לאורך השנים זכתה אלטשולר להכרה נרחבת: בשנת 2014 נבחרה על ידי המגזין הבינלאומי "TIME" לאחת ממנהיגי הדור הבא ונאמה בעצרת האו"ם; בשנת 2020 נבחרה להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-72; והשנה הוענק לה פרס ישראל למנהיגות צעירה. בעבר אף הוצעה מועמדותה על ידי יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד לתפקיד יו"ר הנהלת 'יד ושם'.

"נשנה את החינוך מבפנים"

יו"ר 'ישר!', גדי איזנקוט, בירך על הצטרפותה ואמר: "עדי היא מאנשי החינוך והחברה הבולטים בישראל. במשך יותר משני עשורים היא מקדישה את חייה לחינוך, לחיבור בין אנשים ולבניית חברה ישראלית ערכית ומלוכדת יותר. היא הקימה מפעלים חינוכיים וחברתיים שהשפיעו על דור שלם והוכיחה שמנהיגות חינוכית יכולה לשנות מציאות".

איזנקוט הוסיף: "אני שמח שעדי נענתה לבקשתי להיות מועמדת 'ישר!' לתפקיד שרת החינוך בממשלה שנקים, ומביאה איתה ניסיון, חזון ויכולת מוכחת להוביל שינוי לאומי".

אלטשולר עצמה התייחסה לצעד הפוליטי: "אנחנו לפני שינוי, ברגע היסטורי, ואין לי זכות לעמוד מהצד. כמי שעשתה כל שביכולתה לשנות את החינוך מבחוץ ומלמטה, וגם כאמא לילדים שלומדים בבתי ספר בישראל, אני מצטרפת לגדי איזנקוט ולנבחרת שלו כי אני מאמינה במנהיגות ובכנות שלו לשרת את המדינה מתוך תחושת אחריות עמוקה ואהבת ישראל".