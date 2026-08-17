יום הכרעה גורלי החל הבוקר (שני) במפלגת הליכוד, כאשר כ-140 אלף מתפקדים יצאו לקלפיות בעשרות מוקדי הצבעה ברחבי הארץ. המשוואה הפוליטית מורכבת ומטרידה: 34 שרים וחברי כנסת מכהנים מתמודדים על מקומם ברשימה, אך על פי הסקרים האחרונים רק כ-14 עד 17 מקומות נחשבים ריאליים עבורם.

הקלפיות נפתחו בשעה 10:00 בבוקר ויסגרו בשעה 22:00 בלילה. כל בעל זכות בחירה נדרש לסמן 12 מועמדים בטופס ההצבעה, כאשר התוצאות הראשוניות צפויות להתפרסם כבר הלילה. הלחץ על המועמדים מתעצם בשל צמצום נרחב של המקומות הפנויים: ראש הממשלה בנימין נתניהו הלאים מספר שיא של 8 מקומות ברשימה המיועדים לשיריונים מטעמו, מקומות נוספים מובטחים לנציגי המחוזות, ומשבצות ייעודיות שמורות לנשים, צעירים ועולים. קצב הצבעה גבוה מ-2022 נתוני ההשתתפות מעידים על עלייה משמעותית בהשוואה לפריימריז הקודמים. בשעה 10:30, חצי שעה לאחר פתיחת הקלפיות, נרשמו כבר 1,770 מצביעים. בשעה 11:00 המספר עלה לכ-2,000, ובשעה 12:00 הגיע ל-8,695 מצביעים - כ-6.2% מבעלי זכות הבחירה. המחיר של הפוליטיקה: המשוריין של נתניהו לפני דילמה קשה דוד קליין | 13.08.26 פייגלין למפלגות הימין: "אם לא תתאחדו - אני רץ עד הסוף" דוד קליין | 13.08.26 1 הנתון המרשים ביותר נרשם בשעה 12:24, כאשר מספר המצביעים זינק ל-14,307 - נתון גבוה בהשוואה לשעה המקבילה בפריימריז 2022 שבהם נרשמו 12,339 מצביעים. מוקד ההצבעה המוביל היה קלפי ירושלים בבנייני האומה, שהובילה בשיעורי ההצבעה עם מאות מצביעים כבר בשעות הבוקר. אב בית הדין של הליכוד, מיכאל קליינר, ציין בגלי צה"ל כי "החגיגה היום תהיה נקודת המפנה שתשנה לגמרי את תוצאות הבחירות".

פריימריז הליכוד ( צילום: יהודה גליקמן )

נתניהו תומך בזוהר ומסייע לנאמנים

ראש הממשלה פועל לפי ההערכות לקדם פנים חדשות לרשימה. בין השמות שסביבת נתניהו מעוניינת לראות בצמרת נמנים אביחי בוארון, אריאל קלנר, עמית הלוי ואלמוג כהן, לצד שאיפה למקם גבוה את השרים וחברי הכנסת אמיר אוחנה, עמיחי שיקלי, אופיר כץ ובועז ביסמוט.

עם פתיחת הקלפיות, נתניהו ובנו יאיר הביעו תמיכה פומבית במועמדת אסנת זוהר, המתמודדת על משבצת אישה חדשה. נתניהו כתב ברשת X: "אסנת זוהר פעלה במשך שנים למען הליכוד ולמעני, אשמח מאוד לראות אותה ממשיכה בפעילותה גם בכנסת".

במקביל, בלשכת ראש הממשלה קיים חשש שדילים מאורגנים ידחקו לאחור חברי כנסת הנאמנים לו, בהם ביסמוט, שיקלי ואבי דיכטר - ובסביבתו נחלצו לעזרתם בשעות האחרונות.

סערת הטפסים המזויפים

ח"כ טלי גוטליב עוררה סערה כשהתריעה ברשת X: "יש קלפיות עם טפסים מזויפים בלי השם שלי! עסקני הליכוד וקבלני הקולות בהיסטריה מהכוח של הקולות החופשיים... קלפי עם טופס מזויף תיפסל".

מוקדם יותר הצהירה בריאיון לרדיו 'גלי ישראל': "אני מתכוונת להיות שרת המשפטים, ואני מצפה לאמון הבוחרים כדי שבג"ץ לא יגיד שלא אמרתי בקמפיין שזה מה שאני מבקשת".

קרב הנשים והמילואימניקים

קרב צמוד במיוחד מתנהל על משבצות הנשים. לפי ההערכות, לפחות 3 מבין השרות וחברות הכנסת המכהנות - מירי רגב, מאי גולן, עידית סילמן, גילה גמליאל, אתי עטיה, טלי גוטליב וקטי שטרית - עלולות להישאר מחוץ למקומות הריאליים.

השרה מירי רגב האשימה כי ועד עובדי אל על הפיץ נגדה "רשימת חיסול" בשל מאבקה לפתיחת שוק התעופה לתחרות. במחוז דן-תל אביב מתנהל מאבק בין עו"ד שלמה לרנר, ששירת מעל 400 ימי מילואים ונתמך בידי נתניהו, לבין אלישיב רבין, מועמד חרדי הנתמך במנגנון מאורגן של מוסדות כסא רחמים ופעילי ש"ס.

השר חיים כץ הפעיל את כוחו המאורגן, המונה כ-4,000 מתפקדים, וסגר דילים עם פוקדים ברחבי הארץ עבור ח"כ אתי עטייה. פעיל הליכוד רמי בן יהודה הצהיר בקלפיות כי "מי שמצביע אלקין מצביע לבוגד".

הצבעות בכירי המפלגה

יריב לוין, שהצביע במודיעין, הבהיר כי בכוונתו להמשיך בחקיקה: "לא אוותר עד שאשלים את עשיית הצדק, אשלים את הרפורמה הזו שהיא חיונית למדינת ישראל, לעתיד המדינה, ליכולת שלנו לקיים כאן מדינה יהודית".

דודי אמסלם, שהצביע בירושלים, הצהיר כי מדובר ב"יום חג לדמוקרטיה של הליכוד" וקרא למתפקדים לצאת ולהצביע כדי להבטיח רשימה חזקה. חיים כץ, ששוריין על ידי נתניהו, קרא לבוחרים: "אנחנו צריכים נבחרת חזקה, אנחנו בטוחים בכם!".

השר ניר ברקת פתח את הבוקר בתפילה ברחבת הכותל המערבי. המועמד למחוז מישור החוף, עו"ד אפי נוה, הגיע לתפילה על קבר הצדיק רבי עמוס בנתניה. השר עמיחי שיקלי תיעד הנחת תפילין ברכבו וכתב "הסיעה הכי חשובה - סייעתא דשמיא", ויו"ר הקואליציה אופיר כץ נצפה מחלק מניפות ממותגות לפעילים מחוץ לקלפיות, ואילו פעילי אביחי בוארון הביאו לקלפיות דוכן ארטיקים ממותג.