חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, פרסם תוכנית גיוס מקיפה שמפלגתו מתכוונת להעלות לאישור הכנסת מיד עם הקמת הממשלה הבאה. התוכנית קובעת חובת התייצבות לכל צעיר בגיל 18, יהודי ושאינו יהודי, בלשכת הגיוס, ומטילה סנקציות כלכליות נרחבות על מי שלא יתייצב ועל הישיבות שבהן הם לומדים.

ליברמן כתב בפרסום שלו: "סוף להשתמטות! איך שמים סוף להשתמטות? באמצעות חוק גיוס לכולם, הכולל שני מסלולים: צבאי ואזרחי".

על פי הצעת החוק, כל צעיר בן 18 – יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי וצ'רקסי – יחויב להתייצב בלשכת הגיוס. ליברמן הבהיר שהאכיפה לא תתבצע באמצעות מאסר, אלא באמצעות סנקציות כלכליות.

מערכת הסנקציות שמציע ליברמן כוללת מספר צעדים: שלילת הקצבה האישית של מי שלא יתייצב ושלילת התמיכה הכספית של הישיבה עבורו, רישום פלילי, שלילת הנחות בארנונה ובמעונות יום ובדיור, איסור יציאה לחו"ל, מניעת הוצאת רישיון נהיגה ואיסור העסקה בשירות המדינה וברשויות המקומיות.

"אני בטוח שלאחר אישור הסנקציות הללו, כל המשתמטים יעמדו בתור לבקו"ם", סיכם ליברמן.

הצעת החוק מגיעה על רקע המאבק הפוליטי הסוער סביב שאלת גיוס בני הישיבות, שהפכה לאחת הסוגיות המרכזיות לקראת מערכת הבחירות הצפויה. ליברמן ומפלגתו הציבו את נושא הגיוס כאחד מעקרונות היסוד שלהם, תוך שיתוף פעולה עם מפלגות המרכז-שמאל בגוש האופוזיציה.

ארבע מפלגות המרכז-שמאל הקימו לאחרונה שלושה צוותי עבודה משותפים, כאשר אחד מהם עוסק בגיבוש קווי היסוד של הממשלה הבאה, ובכללם נושא שוויון בנטל וגיוס לכל. הצוות יעסוק גם בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונת ראש הממשלה ובקידום חוקה לישראל.