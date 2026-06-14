יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הגיב היום (ראשון) לאמירה שנאמרה בסוף השבוע בידי הפעיל נאור נרקיס, המתמודד בפריימריז של מפלגתו לכנסת, לאחר שעוררה סערה רבה. גולן הביע התנגדות לדבריו.

הסערה התעוררה לאחר שנרקיס, מי שרואה בעצמו פעיל חילוני שמטרתו לחלן את הציבור היהודי ומרבה להתכתב ברשת כנגד דתיים וחרדים, השתלח בלוחמים חובשי הכיפות הסרוגות ואמר כי הם נפלו באחוזים גבוהים במהלך המלחמה בעקבות כך שלא עשו שירות מלא בצבא כמו חילונים.

בריאיון לעיתונאית נווה דרומי בערוץ i24NEWS אמר נרקיס, כשנשאל על כך שהציונות הדתית הקריבה רבים מבניה בזירות הלחימה: "ם הם היו עושים שירות מלא כמו חילונים, אולי הם לא היו נופלים כל כך הרבה".

הוא טען שהעובדה שהחיילים מישיבות ההסדר עושים שירות מקוצר, ולא שירות מלא כמו לוחמים אחרים, גורמת לכך שלא יקבלו הניסיון המתאים לשדות הקרב.

לדבריו בריאיון, "הדתיים הם לא כל לאומיים כשהם המגזר הכי משתמט שיש מלבד החרדים, פשוט לא שמנו לב לזה. כמו שרופא שיש לו שלוש שנות ניסיון, הוא יותר מנוסה מרופא שיש לו שנה וחצי ניסיון. החייל שעשה שנה וחצי בקומבינת הסדר, הוא פחות מנוסה מחייל חילוני שעשה שלוש שנים".

כאמור, דבריו של נרקיס עוררו סערה. חבר הכנסת והשר לשעבר מתן כהנא הגיב: "כמה בזוי צריך להיות כדי לדבר כך על הלוחמים בני הציונות הדתית שמסרו נפשם בשדות הקרב?? אני רוצה להאמין שמתפקדי הדמוקרטים ומרצ לא יכניסו כזו שפלות לרשימה שלהם. מקווה שיאיר גולן בעצמו יגנה את האמירות הבזויות האלה".

היום במענה לפניית אתר Ynet הגיב יאיר גולן. הוא אמר ל-Ynet: "לוחמים שנפלו בהגנה על מדינת ישראל אינם צריכים להצטדק בפני איש. הם התייצבו כשנקראו, נשאו על כתפיהם את ביטחון המדינה ועשו את חלקם עד הסוף.

"בשדה הקרב אין מגזרים. אין חיילי הסדר, קיבוצניקים, עירונים או מושבניקים - יש לוחמי צה"ל. כל ניסיון לקשור בין ויכוח פוליטי, חשוב ככל שיהיה, לבין מסירות הנפש של לוחמים שנפלו בקרב הוא פסול ואינו משקף את הערכים של המפלגה ושלי".

לדבריו, "את הוויכוחים על דמותה של החברה הישראלית ועל חלוקת הנטל ננהל בנחישות, אבל מחוץ לבתי העלמין. מול מי ששילמו בחייהם עבור כולנו נדרשים ענווה, כבוד והכרת תודה. החובה שלנו היא לזכור אותם, לחבק את משפחותיהם ולעולם לא להטיל על הנופלים את האחריות לנפילתם".